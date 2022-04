Youth League: Benfica cartonne Salzbourg et décroche son premier titre

Benfica a remporté ce lundi la Youth League au terme d’une finale parfaitement maîtrisée contre le RB Salzbourg (6-0). Henrique Araujo a signé un triplé pour offrir le premier titre dans l’épreuve au club lisboète.

Finaliste malheureux de la Youth League lors de la saison 2016-2017, Joao Felix avait demandé à son petit frère de le venger face à son bourreau: Salzbourg. Ce lundi, Hugo Felix et le reste des juniors de Benfica ont offert le premier sacre dans la compétition au peuple benfiquiste, toujours face à l’équipe autrichienne.

Mieux, les jeunes pousses lisboètes ont offert un véritable récital lors de cette finale continentale contre le RB Salzbourg (6-0). Auteur d’un triplé, dont un penalty, Henrique Araujo a logiquement été élu homme du match lors de cette finale maîtrisée de bout en bout par les Portugais. Après trois finales perdues (2014, 2017 et 2020), Benfica tient enfin le Graal tant convoité.

Un premier but express pour Neto

Qualifiés après les tirs au but face à la Juventus (2-2, 4 tab à 3) lors de ce Final 4 disputé Nyon, les Portugais n’ont cette fois pas tremblé contre les Autrichiens. Après seulement deux minutes de jeu (une minute et 17 secondes pour être exact) soit le but le plus rapide en finale de Youth League, Martim Neto a placé Benfica en tête lors de cette rencontre (1-0, 2e).

Contrairement au quart de finale remporté face au PSG (1-3) malgré un but express d’Edouard Michut, Salzbourg n’a jamais été capable de renverser la tendance ce lundi soir en Suisse. Servi par le même Neto, Henrique Araujo a ensuite marqué le but du break et mis à l’abri Benfica avant même la fin du premier quart d’heure de jeu (2-0, 15e).

Araujo inarrêtable avec un triplé historique

Si les Autrichiens ont vainement tenté de réagir après ce deuxième but portugais, la défense du Benfica a tenu bon malgré les quatre tirs cadrés autrichiens. Au retour des vestiaires deux nouveaux buts de l’Italien Cher N'Dour (3-0, 53e) puis Henrique Araujo ont définitivement tué tout suspense (4-0, 57e). On notera au passage le petit de l’attaquant qui a éliminé le gardien adverse d’un joli râteau avant de marquer dans le but vide.

Si Luis Semedo a encore corsé l’addition dans les dernières minutes (5-0, 69e), c’est bien Henrique Araujo qui a eu le dernier mot. L’attaquant de 20 ans s’est offert un triplé sur un penalty (6-0, 89e) après un penalty obtenu par Hugo Felix. Comme l’a justement écrit Joao Felix sur les réseaux sociaux. Son frère lui avait promis une vengeance, et il l’a fait.

Mais le grand bonhomme du jour se nomme bien Henrique Araujo. Auteur du premier triplé de l’histoire en finale de la Youth League, le buteur a offert à Benfica son premier titre. Peut-être pas le dernier.

"C'est très important car Benfica avait déjà disputé trois finales. C'était très important pour le club de montrer cette force en Europe et c'est ce que nous voulons faire de plus en plus souvent, s’est réjoui le héros du jour auprès de l’UEFA. L'équipe marche très bien. Nous voulons encore des trophées." La concurrence est prévenue, les jeunes de Benfica sont affamés et ce n’est pas ce premier titre en Youth League qui va les rassasier.