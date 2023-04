Youth League: l'AZ Alkmaar corrige Hajduk Split en finale

La finale de la Youth League ce lundi, organisée à Genève, a sacré l'AZ Alkmaar. Le club néerlandais a corrigé Hajduk Split (5-0) dans un match à sens unique.

Une correction en finale. L'AZ Alkmaar a remporté la finale de la Youth League ce lundi en étrillant Hajduk Split (5-0). Le club néerlandais est sacré pour la première fois de son histoire dans cette compétition réservée aux jeunes, sorte de Ligue des champions pour les U19.

L'AZ Alkmaar devient aussi la première équipe néerlandaise à soulever le trophée d'un tournoi organisé depuis 2014. Pour en arriver là, les successeurs de Benfica ont éliminé Shamrock Rovers, l'Etoile Rouge de Belgrade, l'Eintracht Francfort, le FC Barcelone, le Real Madrid et le Sporting, avant de triompher largement en finale.

Mexx Meerdink co-meilleur buteur de la compétition

Jayden Addai a donné l'avantage à son équipe sur penalty (45e) après une faute du défenseur croate Luka Vuskovic. Le festival a eu lieu en seconde période, avec des doublés pour Ernest Poku (70e, 76e) et Mexx Meerdink (79e, 87e). Ce dernier, grâce à ses deux réalisations, a rejoint Bilal Mazhar au rang des meilleurs buteurs de la compétition avec neuf buts. L'Égyptien de Panathinaïkos n'a eu besoin néanmoins que de quatre rencontres pour parvenir à ce total.

Tombeur de Manchester City, du Borussia Dortmund et l'AC Milan, le club croate ne s'est procuré que trois tirs lors de cette finale. La victoire finale est d'autant plus symbolique pour l'AZ Alkmaar que la Youth League prend d'abord la forme d'une phase de groupes, calquée sur celle de la Ligue des champions, avec les mêmes équipes et une répartition similaire. Le club d'Alkmaar est passé par la "voie des champions" avant d'intégrer la phase finale.