Youth League: le PSG accroché par Manchester City à 11 contre 9

Emmenés par Xavi Simons, buteur sur penalty, les Parisiens ont décroché un match nul contre Manchester City ce mardi, lors de la deuxième journée de Youth League, alors que les Anglais ont terminé le match à 9.

Avant l’affrontement entre le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar et Mbappé et le Manchester City de Guardiola, à 21 heures au Parc des Princes, les jeunes du PSG et de City se sont affrontés en Youth League, dans l’après-midi au stade Georges Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye. Les Parisiens ont terminé à 11 contre 9 mais ont seulement décroché un match nul (1-1).

Deux semaines après le nul contre Bruges, déjà, lors de la première journée, c’est un résultat relativement décevant pour les jeunes du PSG. Si Manchester City a ouvert le score en première période grâce à Shea Charles, les joueurs de Zoumana Camara, entraîneur des jeunes parisiens, ont manqué l’opportunité de l’emporter en fin de match.

Aucun but à 9 contre 11

A un peu plus de 20 minutes du terme, Djeidi Gassama a été parfaitement lancé en profondeur par Xavi Simons, avant de s’écrouler dans la surface après un contact avec Finley Burns. Penalty et carton rouge pour le défenseur anglais. Simons s’est alors chargé de remettre le PSG à hauteur de Manchester City, inscrivant son premier but dans cette édition de la Youth League.

Paris a terminé le match en monopolisant le ballon, encore plus après l’exclusion de Shea Charles, expulsé pour un deuxième carton jaune après une faute sur Simons. Mais malgré deux joueurs en plus, dans les dix dernières minutes, les Parisiens n’ont pas su aller marquer un but supplémentaire pour arracher la victoire. Après deux journées, le PSG est donc troisième de son groupe, derrière Manchester City et Bruges qui comptent deux points en plus.