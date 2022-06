Zinédine Zidane a 50 ans: les moments forts de sa carrière en 50 photos

Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire mondiale du football, Zinédine Zidane a construit sa légende grâce à une carrière de joueur fantastique et des débuts d'entraîneur fracassants.

Idole française qui fête ce jeudi 23 juin ses 50 ans, Zinédine Zidane, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 avec l'équipe de France, a régalé ses fans à l'AS Cannes, aux Girondins de Bordeaux, à la Juventus et au Real Madrid. Avant de réussir l'exploit, avec le club madrilène, de gagner trois fois de suite la Ligue des champions dès sa première expérience d'entraîneur principal. RMC Sport a sélectionné 50 photos pour retracer ce parcours hors du commun.

· Ses débuts à Cannes et à Bordeaux

Zinédine Zidane fait ses premiers pas dans le monde du football professionnel à l'AS Cannes, en mai 1989. Il y dispute 24 matchs, avant de filer aux Girondins de Bordeaux, où il atteint la finale de la Coupe UEFA. Il commence sa carrière en équipe de France contre la République tchèque et s'offre même un doublé. C'est contre cette même sélection qu'il échoue aux tirs au but en demi-finale de l'Euro 1996.

Zinédine Zidane enfant (dernier en bas à droite) lors d'une visite de Michel Platini (en haut à gauche), à Cannes au début des années 1980 © VANINA LUCCHESI / AFP

Zinédine Zidane à l'âge de 13 ans (troisième en haut en partant de la droite), avec le club de Septemes-les Vallons en mai 195 © AFP PHOTO / AFP

Zinédine Zidane avec l'AS Cannes, son club formateur, avec Luis Fernandez et Patrick Sébastien, le 27 juillet 1991 © Jc Lamy / Onze / Icon Sport

Zinédine Zidane avec les Girondins de Bordeaux le 22 août 1992 © Alain Gadoffre / Icon Sport

Zinédine Zidane avec Christophe Dugarry, Francis Llacer, Pascal Nouma et Reynald Pedros en équipe de France espoirs, le 14 février 1993 © Marc Beaudenon / Icon Sport

La première sélection de Zinédine Zidane en équipe de France, face à la République tchèque, le 17 août 1994 © Gadoffre / Icon Sport

Christophe Dugarry avec Zinédine Zidane aux Girondins de Bordeaux en demi-finale aller de Coupe UEFA contre le Slavia Prague, à Prague le 4 avril 1996 © OLIVIER MORIN / AFP

Zinédine Zidane après la défaite des Girondins de Bordeaux en finale de la Coupe UEFA contre le Bayern Munich, le 15 mai 1996 © Aldo Liverani / Icon Sport

Zinédine Zidane (avec Bernard Lama, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Laurent Blanc, Alain Roche Patrice Loko, Sabri Lamouchi, Bixente Lizarazu, Youri Djorkaeff et Vincent Guerin) en demi-finale de l'Euro 1996 avec l'équipe de France, à Manchester le 26 juin 1996 © Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport

· L'ère turinoise et les triomphes avec les Bleus

Parti à la Juventus à l'été 1996, Zinédine Zidane décroche d'abord la Coupe intercontinentale, puis la Supercoupe de l'UEFA et enfin (et par deux fois) le championnat d'Italie. Mais il est battu deux fois en finale de la Ligue des champions, d'abord par le Borussia Dortmund en 1997, puis par le Real Madrid en 1998. Qu'importe: malgré un début de tournoi raté, il devient un héros français avec son doublé en finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil au Stade de France. Deux ans après, il guide les Bleus vers le doublé avec le sacre à l'Euro 2000.

Zinédine Zidane et Didier Deschamps à la Juventus, à Turin le 7 juillet 1996 © Jean Michel Bancet / Icon Sport

Zinédine Zidane avec la Juventus face à River Plate lors de la Coupe intercontinentale, le 26 novembre 1996 © Jean Michel Bancet / Icon Sport

Zinédine Zidane avec la Juventus au duel avec Matthias Sammer du Borussia Dortmund en finale de la Ligue des champions, à Munich le 28 mai 1997 © Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport

Zinédine Zidane en équipe de France avec des journalistes, à Mallemort de Provence le 11 juin 1998 © George GOBET / AFP

Zinédine Zidane exclu avec l'équipe de France contre l'Arabie saoudite à la Coupe du monde, à Saint-Denis le 18 juin 1998 © GABRIEL BOUYS / AFP

L'un des deux buts de Zinédine Zidane en finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil, à Saint-Denis le 12 juillet 1998 © Icon Sport

Zinédine Zidane avec le trophée de la Coupe du monde, le 12 juillet 1998 © Sports / Icon Sport

Zinédine Zidane décoré de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac, à l'Élysée le 1er septembre 1998 © GABRIEL BOUYS / AFP

Zinédine Zidane recevant le Ballon d'or, le 21 décembre 1998 © JACQUES DEMARTHON / AFP

Zinédine Zidane avec Carlo Ancelotti à la Juventus, le 6 avril 1999 © PA Images / Icon Sport

Zinédine Zidane lors de la victoire de l'équipe de France en finale de l'Euro 2000, à Rotterdam le 2 juillet 2000 © Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport

· La volée parfaite avec le Real Madrid, puis les hauts et les bas

Le numéro 10, ou plutôt numéro 5, signe au Real Madrid pour l'équivalent de 75 millions d'euros à l'été 2001. Un record. La saison s'achève avec la fameuse volée du pied gauche contre le Bayer Leverkusen, en finale de la Ligue des champions. Le club espagnol s'impose 2-1 et "Zizou" ajoute enfin cette ligne à son palmarès. Mais ensuite, les déceptions s'enchaînent: les Galactiques ne sont pas performants avec le Real, une blessure l'empêche de sauver les Bleus d'une élimination après trois matchs au Mondial 2002, et la Grèce sort la France en quarts de l'Euro 2004.

Zinédine Zidane lors de son arrivée au Real Madrid avec Florentino Pérez et Alfredo Di Stefano, le 30 août 2001 © Alfaqui / Icon Sport

Le premier match (amical), contre Montpellier, de Zinédine Zidane avec le Real Madrid, à Alicante le 1er août 2001 © Marc Alex Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Zinédine Zidane lors du match amical France-Algérie, à Saint-Denis le 6 octobre 2001 © Eric Renard/Onze/Icon Sport

La fameuse volée de Zinédine Zidane avec le Real Madrid contre le Bayer Leverkusen en finale de la Ligue des champions, à Glasgow le 15 mai 2002 © Eric Renard / Onze / Icon Sport

Zinédine Zidane avec le trophée de la Ligue des champions, à Glasgow le 15 mai 2002 © Eric Renard / Onze / Icon Sport

Zinédine Zidane blessé lors d'un match France-Corée du Sud avant le début de la Coupe du monde 2002, à Suwon le 26 mai 2002 © AFP PHOTO/ PATRICK HERTZOG

Zinédine Zidane au Real Madrid avec le trophée de champion d'Espagne, à Madrid le 22 juin 2003 © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Zinédine Zidane avec les Galactiques du Real Madrid (Iker Casillas, Ivan Helguera, Ronaldo, Francisco Pavon, Luis Figo, David Beckham, Michel Salgado, Roberto Carlos, Raul, Esteban Cambiasso), à Majorque le 24 août 2003 © AFP PHOTO / OSCAR PIPKIN

Zinédine Zidane avec le Real Madrid face à Camel Meriem de l'OM en Ligue des champions, le 26 novembre 2003 © Christian Liewig / Icon Sport

Le but sur coup-franc (avant le but sur penalty) de Zinédine Zidane lors de France-Angleterre à l'Euro 2004 © Olivier Prevosto / Onze / Icon Sport

Zinédine Zidane après l'élimination de la France contre la Grèce à l'Euro 2004 © Olivier Prevosto / Onze / Icon Sport

· La retraite internationale avant le retour pour le Mondial 2006

Après l'Euro 2004, Zidane annonce sa retraite internationale. Il revient sur cette décision un an après. Il n'empêche: la saison 2005-2006 est la dernière pour lui. La suite est connue: après une phase de poules poussive, sa Coupe du monde 2006 avec les Bleus est phénoménale... avant le "coup de boule" contre Marco Materazzi.

Zinédine Zidane de retour en équipe de France lors d'un match contre la Côte d'Ivoire, à Montpellier le 17 août 2005 © Nicolas Guyonnet / Icon Sport

Zinédine Zidane dispute son dernier match avec le Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, le 7 mai 2006 © Alfaqui / Icon Sport

Le sélectionneur Raymond Domenech et Zinédine Zidane lors de France-Corée du Sud pendant la Coupe du monde, le 18 juin 2006 © Sven Simon / Icon Sport

Le récital de Zinédine Zidane en quarts de finale de la Coupe du monde 2006 contre le Brésil © Sven Simon / Icon Sport

La panenka de Zinédine Zidane face à Gianluigi Buffon en finale de la Coupe du monde 2006, à Berlin © Pollex/ActionPress / Icon Sport

Le coup de tête de Zinédine Zidane à Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006 © JOHN MACDOUGALL / AFP

Zinédine Zidane exclu en finale de la Coupe du monde 2006, le dernier match de sa carrière de joueur © Icon Sport

Zinédine Zidane sur le plateau de Canal+, le 12 juillet 2006 © BERTRAND GUAY / AFP

· Sa pause dans le football avant le lancement de sa carrière d'entraîneur

Après s'être expliqué sur son exclusion en finale du Mondial 2006, Zinédine Zidane prend du recul pendant quelques années. Il fait quelques apparitions pour des oeuvres caritatives ou à la télévision comme consultant pour Canal+. À partir de 2009, il retourne au Real Madrid, d'abord comme conseiller, puis directeur sportif, avant de devenir adjoint de Carlo Ancelotti et entraîneur du Castilla. Le 4 janvier 2016, le Real Madrid l'intronise officiellement comme entraîneur du Real Madrid. Bilan: trois sacres en Ligue des champions et deux titres de champion d'Espagne, entre autres. Et ce, avec une pause de quelques mois après le triplé européen. Il est sans club depuis son deuxième départ au terme de la saison 2020-2021.

Zinédine Zidane avec l'association ELA pour la lutte lutte contre les leucodystrophies, aux alentours de Marseille le 26 mai 2007 © Belga / Icon Sport

José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, avec Zinédine Zidane, à Lyon le 21 février 2011 © Jean Paul Thomas / Icon Sport

Zinédine Zidane adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le 19 octobre 2013 © Marca / Icon Sport

Zinédine Zidane avec le Castilla, l'équipe de jeunes du Real Madrid, le 29 juillet 2015 © Marca / Icon Sport

Zinédine Zidane nommé entraîneur du Real Madrid, le 4 janvier 2016 © Marca / Icon Sport

Zinedine Zidane après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, le 28 mai 2016 © PA Images / Icon Sport

Zinedine Zidane avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo au Real Madrid en finale de la Ligue des champions 2018, à Kiev © FRANCK FIFE / AFP

Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Zinédine Zidane annonçant sa démission de son poste d'entraîneur, le 31 mai 2018 © Marca / Icon Sport

Zinédine Zidane avec sa femme Véronique à l'annonce de son retour au poste d'entraîneur du Real Madrid, le 10 mars 2019 © Marca / Icon Sport

Zinédine Zidane et les joueurs du Real Madrid célébrant le titre de champion d'Espagne, le 17 juillet 2020 © Xinhua/Sipa USA/Icon Sport

Zinédine Zidane en visite au GP de Monaco de Formule 1, le 29 mai 2022 © PictureAlliance / Icon Sport