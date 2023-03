Golf: Céline Boutier devient la Française la plus titrée du circuit LPGA

Céline Boutier est devenue la Française la plus titrée du circuit LPGA en remportant son troisième titre LPGA, le Drive On Championship, dimanche en Arizona.

La Française Céline Boutier a remporté dimanche son troisième titre LPGA, le Drive On Championship, comptant pour le circuit nord-américain professionnel de golf féminin, à Superstition Mountain, en Arizona.

"C'est tellement fou"

"C'est incroyable", a déclaré Boutier, qui devient la golfeuse française la plus titrée sur le circuit, devant Patricia Meunier-Lebouc et Anne-Marie Palli. "Je ne sais pas comment l'exprimer. Anne-Marie est ici aujourd'hui en train de regarder, et je pense que c'est très spécial. C'est tellement fou de penser que je suis en train d'entrer dans l'histoire d'une manière ou d'une autre", s'est-elle exclamée.

Boutier a rendu dimanche une carte de 68, soit quatre coups sous le par. Rejointe au sommet du classement par l'Anglaise Georgia Hall, qui a signé une carte de 65 avec un eagle au 13e trou et 7 birdies, Boutier a signé un birdie au 18e trou, lui permettant d'arracher les playoffs, qu'elle a fini par gagner dès le premier trou.

Boutier a admis que disputer les playoffs contre sa coéquipière européenne de la Solheim Cup n'était "pas agréable". "J'ai été un peu triste d'avoir à l'affronter." "Elle a eu un excellent tour aujourd'hui et c'est formidable qu'elle ait eu un tour aussi bas et qu'elle ait pu participer aux playoffs", a-t-elle ajouté.