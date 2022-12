Golf: décès de Kathy Whitworth, golfeuse la plus titrée du circuit LPGA

Vainqueure de 88 tournois et six Majeurs, Kathy Whitworth, golfeuse la plus titrée de l'histoire du circuit LPGA, est décédée samedi soir lors du réveillon de Noël, à 83 ans.

La golfeuse américaine Kathy Whitworth, qui a remporté 88 tournois sur le LPGA Tour, soit le record absolu, est décédée samedi à 83 ans, a annoncé dimanche sa partenaire Bettye Odle.

"Kathy est décédée subitement samedi soir en célébrant le réveillon de Noël avec sa famille et ses amis. Kathy a quitté ce monde comme elle a vécu sa vie, en aimant, en riant et en créant des souvenirs", a déclaré Bettye Odle, dans un communiqué publié par le circuit LPGA.

Première femme à gagner un million de dollars sur le circuit

Kathy Whitworth a remporté le premier de ses 88 tournois LPGA en 1962 et son dernier en 1985. Vainqueure de six Majeurs, elle est la première femme à avoir gagné un million de dollars sur le circuit.

Elle qui n'a jamais remporté l'US Open féminin a un jour déclaré : "J'aurais échangé le fait d'être la première à gagner un million contre le fait de remporter l'Open, mais ce fut une consolation qui enleva un peu de la douleur de ne pas le gagner."

"Le monde du golf et le monde en général ont perdu l'une de leurs femmes les plus incroyables avec le décès de Kathy Whitworth. Kathy était une championne au sens propre du terme, tant sur le parcours de golf qu'en dehors", a réagi la commissaire du LPGA, Mollie Marcoux Samaan.