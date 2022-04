Golf: encore convalescent, Tiger Woods s'entraîne avant le Masters d'Augusta

Tiger Woods est arrivé à Augusta ce dimanche pour le Masters. Mais sa participation n'est pour l'instant pas officielle, l'Américain voulant se tester avant de prendre une décision définitive.

Tiger Woods disputera-t-il le Masters d'Augusta? Le golfeur de 46 ans entretient le suspense quant à sa présence sur le green du 7 au 10 avril. Convalescent, il poursuit son rétablissement des graves blessures à la jambe qu'il a subies dans un accident de voiture en février 2021. "Je vais me rendre à Augusta aujourd'hui pour poursuivre ma préparation et mon entraînement. Cela va être une question de temps pour savoir si oui ou non, je dispute le tournoi", a déclaré Woods sur Twitter ce dimanche.

Un incroyable come-back?

Déjà absent l'an dernier, le quintuple vainqueur de la compétition pourrait réaliser un retour inespéré après son accident. Absent du PGA Tour depuis le Masters en novembre 2020, l'ancien numéro un mondial était resté trois semaines à l'hôpital et aurait pu être amputé de la jambe droite.

Son seul tournoi depuis l'accident a eu lieu en décembre dernier, lorsqu'il a terminé deuxième aux côtés de son fils Charlie lors d'une exhibition de 36 trous jouée sur un parcours plat. "Je suis simplement heureux et reconnaissant d'être capable de faire cela", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision NBC. "J'ai toujours ma propre jambe, ce qui était incertain pendant quelques temps, et elle fonctionne. Je suis juste très fatigué, je ne suis pas habitué à cela." "Je pense que ce n'est peut-être que mon quatrième ou cinquième tour de golf cette année. Je suis un peu épuisé. C'était bien d'avoir une voiturette", avait plaisanté Tiger Woods, qui réaliserait l'un des retours les plus impressionnants dans le monde du sport.