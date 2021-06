Golf: l'Espagnol Jon Rahm remporte l'US Open et redevient numéro 1 mondial

L'Espagnol Jon Rahm a remporté l'US Open de golf, dimanche pour la première fois de sa carrière, deux semaines après avoir contracté le coronavirus. Il redevient aussi numéro un mondial.

Olé à l'US Open! L'Espagnol Jon Rahm, qui avait contracté le Covid 19 quinze jours plus tôt, n'en est revenu que plus fort pour remporter à 26 ans le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, dimanche à La Jolla (Californie). Ce sacre, après avoir devancé d'un coup le Sud-Africain Louis Oosthuizen, grâce à deux birdies réussis sur ses deux derniers trous, lui permet en outre de redevenir numéro 1 mondial. Et c'est une formidable revanche sur le sort qui l'a frappé il y a quinze jours.

A Dublin (Ohio), il apprenait, désemparé et abattu, son test positif au coronavirus, qui lui coûta la victoire au Memorial, forcé d'abandonner avant le dernier tour alors qu'il était largement en tête.

"Je crois au karma"

"Je crois au karma. Après ce qu'il s'est passé, je suis resté positif. Je ne savais pas où ça me mènerait. Puis j'ai pu sortir assez tôt du protocole Covid pour participer au tournoi, mes parents ont pu venir ici à Torrey Pines qui est un endroit spécial pour moi, les planètes se sont alignées... Je savais que le meilleur était à venir", a-t-il commenté.

C'est en effet sur ce parcours longeant le Pacifique, au nord de San Diego, que Rahm a remporté son premier titre sur le circuit PGA en 2017. Il y a aussi fait sa demande en mariage à sa femme Kelley, qui a donné naissance à leur premier enfant, Kepa, début avril. "Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie", a-t-il susurré à son fils au moment de célébrer sa victoire.

Costaud comme "Rahmbo"

De l'art de finir fort, il a placé un superbe putt au n°18, après être sorti comme il a pu du bunker, pour prendre les devants au meilleur moment. Au n°17, il avait aussi réussi un birdie (cinq au total, un bogey) pour recoller à Osothuizen. "J'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé, parce que je n'arrive même pas à croire que j'ai entré ces deux derniers putts", a déclaré l'Espagnol, encore sonné par son tour de force, lui qui s'est fait surnommer "Rahmbo", pour son physique (1,88 m, 100 kg) de costaud, en référence au personnage (John Rambo) de cinéma créé par Sylvester Stallone.

En pleine baraka sur ce final tonitruant, le natif de Barrika au pays Basque a alors serré très fort le poing, en signe d'une victoire qui s'annonçait. Puis il a dû patienter au club-house. Car la partie n'était pas encore finie pour Oosthuizen, qui se trouvait à quatre trous en amont du parcours. Mais le Sud-Africain de 38 ans n'a jamais pu ensuite forcer son destin, là où Rahm y est parvenu.

Il a commis un bogey, son troisième du jour au n°17, qui a éteint ses espoirs de deuxième sacre majeur après le British Open remporté en 2010. Comme en 2015 il échoue à la 2e place (-5), la 3e héritant à l'Américain Harris English (-3).

Quatrième Espagnol sacré en Grand Chelem

"J'ai plutôt bien joué, j'échoue de peu une fois de plus", a déploré Oosthuizen tout en saluant "l'excellente partie de Jon". Derrière ce duo, il ne manquait pas de concurrents de taille, notamment ceux qui ont déjà goûté à une victoire en Grand Chelem. Mais soit ils n'ont pas tenu la distance, comme Brooks Koepka, Collin Morikawa (4es) et Rory McIlroy (7e). Soit ils se sont écroulés comme le tenant du titre Bryson DeChambeau (26e), après avoir concédé deux bogeys et deux doubles bogeys sur les neuf derniers trous.

Avec un total de -6, Rahm pouvait lui savourer de devenir le premier golfeur de son pays à s'imposer à l'US Open et le premier Européen depuis l'Allemand Martin Kaymer en 2014. Un triomphe qui fait de lui le quatrième Espagnol à inscrire son nom dans un tournoi du Grand Chelem après Severiano Ballesteros (cinq fois), Jose-Maria Olazabal (deux fois) et Sergio Garcia (une fois).

Et cerise sur le gâteau, il remonte au sommet du classement mondial, détrônant l'Américain Dustin Johnson, qui devait finir 15e pour y rester mais s'est classé 19e. Rahm avait été numéro 1 mondial une première fois, pendant un mois à l'été 2020, mais sans encore être titulaire d'un Majeur. Il a magnifiquement rectifié le tir.