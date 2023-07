Golf: l’incroyable coup de Stephen Curry qui réussit un nouveau trou en un

En plus d’être un des piliers au sein de sa franchise Golden State Warriors en NBA, Stephen Curry semble également avoir du talent au golf. Présent ce samedi à l’American Century Championship (un tournoi pour les célébrités), l’Américain a réussi la prouesse de faire un hole-in-one (trou en un).

Cette année 2023 réussit décidément bien à Stephen Curry. Que ce soit au basket ou au golf. Fer de lance des Golden State Warriors, l’Américain qui est parvenu à inscrire 50 points durant un match 7 en play off continue d’impressionner son monde.

Non sur les parquets cette fois, mais plutôt sur le gazon. Présent ce samedi à l’American Century Championship (un tournoi de golf au Nevada où des célébrités se réunissent), Curry est parvenu à réaliser un hole-in-one (trou en un: mettre la balle dans le trou au premier essai). Auteur de son 2e ace durant sa "carrière" de golfeur, le basketteur a laissé exploser sa joie sur le moment, accompagné par les cris des fans éblouis par cette performance.

"C’était fou"

Interrogé sur ce surprenant hole-in-one, Curry a semblé lui-même très surpris par le coup réalisé: "C’était fou. C’était un bon contact, juste au niveau du bâton, mais même si vous peignez le drapeau et que le coup semble bon, vous ne vous attendez jamais à ce qu’il soit rentré. J’ai juste vu plusieurs mains se lever, puis je me suis évanoui."

En plus de Curry, plusieurs personnalités du sport aux Etats-Unis ont pu assister sur place à cet ace. Joueur des Dallas Stars en NHL, Joe Pavelski, présent sur la célébration de Curry, s’est aussi exprimé sur ce coup: "Vous le voyez atterrir et il disparaît. C'était vraiment cool. Nous essayions d'atteindre Steph. Il est parti en vrille et s'est envolé. Il a une bonne vitesse."

"C’est mon lieu de refuge"

Un peu à l’image de Gareth Bale avant qu’il prenne sa retraite de footballeur, le golf représente aussi une belle échappatoire au basket pour Curry. Leader au classement général du tournoi avec ses 50 points, l’Américain expliquait dans des propos retranscrits par ESPN que le golf représente à ses yeux "un lieu de refuge". "Cela permet de s'éloigner du jeu, de sortir, d'avoir de la vitamine D. Il y a de l'air frais. On est entouré de bonnes personnes. On n'est pas très loin de l'aspect compétitif du basket-ball. Mais avec le golf, c'est plus interne. Cela me permet d'avoir une autre énergie sans avoir à la chercher sur le terrain."

L’entraîneur-adjoint des Warriors, Bruce Fraser, précisait les biens-faits de ce passe-temps pour le sportif de 35 ans: "C'est le seul endroit où il peut aller pour se libérer l'esprit. C'est un endroit qui rajeunit son esprit et son âme."