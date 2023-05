Ronaldo, Mbappé, Curry... Le top 10 des sportifs les mieux payés au monde en 2023

Comme chaque année, le magazine américain Forbes dévoile le top 10 des sportifs les mieux payés en 2023. Au sommet de ce classement, on retrouve Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé, émargeant tous à plus de 100 millions de dollars de revenus sur l'année.

Un classement pas vraiment surprenant. Ce mardi, le magazine américain Forbes a dévoilé le top 10 des sportifs les mieux payés au monde en 2023 (selon ses calculs), parmi lesquels on retrouve évidemment Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Kylian Mbappé. Mais si le top 3 semble peu surprenant, le reste du classement réserve quelques surprises.

266 millions de dollars pour Ronaldo et Messi

136 millions de dollars. C'est la somme que devrait gagner Cristiano Ronaldo d'ici la fin de l'année 2023. Un montant qu'il doit en partie à son contrat très juteux signé cet hiver avec le club saoudien d'Al-Nassr. C'est la troisième fois qu'il est en haut de ce classement, mais il n'y avait plus figuré depuis 2017. Le magazine explique aussi que les marques s'arrachent l'image du Portugais, notamment la cryptomonnaie Binance, faisant monter ses revenus hors terrain à 90 millions de dollars.

Lionel Messi lui est au parfait équilibre: 65 millions de dollars gagnés sur le terrain, 65 autres gagnés grâce à des partenariats. Sacré champion du monde cet hiver, le joueur du PSG cumule beaucoup de sponsors présents au Mondial: Pepsi, Budweiser ou encore Adidas. Lui aussi fait appel à des services en ligne très lucratifs, un partenariat avec Socios estimé à 20 millions d'euros par an. Ou encore son contrat avec l'Arabie saoudite.

Mbappé 3e, devant James et Alvarez

Troisième de ce classement, Kylian Mbappé figure parmi ceux gagnants le plus sur le terrain, avec un salaire estimé à 100 millions de dollars. Il bénéficie du plus haut contrat payé dans le football, devant Ronaldo et ses millions saoudiens. Et s'il ne compte pas autant de partenaires que les deux autres stars planétaires, il a récemment signé un contrat pour être ambassadeur de Sorare, autre plateforme digitale d'échange de monnaie virtuelle.

Figurent aussi dans le classement: LeBron James et ses 119,5 millions de dollars amassés en 2023, mais aussi le boxeur mexicain Canelo Alvarez, 110 millions de dollars pour monter sur le ring. Moins connus en France, les 6e et 7e du classement sont les golfeurs Dustin Johnson (107 millions de dollars) et Phil Mickelson (106 millions de dollars), tous deux ayant quitté le PGA Tour américain pour rejoindre le circuit saoudien LIV Golf. Johnson ne figurait même pas dans le top 50 des athlètes les mieux payés en 2022.

Federer dans le top 10 grâce aux partenariats

Steph Curry est lui 8e du classement avec 100,4 millions de dollars, juste devant Roger Federer et ses 95,1 millions d'euros gagnés en 2023, malgré l'arrêt de sa carrière. Le Suisse n'a été lâché par aucun de ses sponsors depuis qu'il a pris sa retraite et n'a donc touché que 100.000 euros de cette somme grâce au "sportif". 10e du top, Kevin Durant va lui gagner 89,1 millions d'euros en 2023, avec un contrat à vie avec Nike.

Le top 10 :

1. Cristiano Ronaldo (foot), 136 millions de dollars

2. Lionel Messi (foot), 130 millions

3. Kylian Mbappé (foot), 120 millions

4. LeBron James (basket), 119,5 millions

5. Canelo Alvarez (boxe), 110 millions

6. Dustin Johnson (golf), 107 millions

7. Phil Mickelson (golf), 106 millions

8. Stephen Curry (basket), 100,4 millions

9. Roger Federer (ex-tennis), 95,1 millions

10. Kevin Durant (basket), 89,1 millions