Golf: l’incroyable hole-in-one de Michel Block, l’inconnu qui a fait rêver l’US PGA

Révélation de l’US PGA Championship, le professeur de golf Michael Block, 46 ans, 3580e joueur mondial invité les organisateurs, a inscrit ce dimanche l’un des trous les plus fous de l’histoire du tournoi.

La semaine passée, il était encore un inconnu, un simple professeur de golf californien qui facturait 125 dollars ses sessions de 45 minutes. Invité par les organisateurs de l’US PGA Championship, l’un des quatre Grands Chelems, Michael Block, 46 ans, s’est retrouvé au cœur d’une de ces sucess story dont l’Amérique raffole, en l’espace de quelques jours, en terminant à la 15e place. Surtout, le 3580e joueur mondial a fait le tour des réseaux sociaux en inscrivant l’un des trous les plus légendaires de l’histoire du tournoi.

Lorsqu’il a pris le départ de la dernière journée, ce dimanche, l’Américain se tenait aux côtés de Rory McIllroy, ce qui constituait déjà en soi une immense surprise. Face à cet illustre inconnu, la star nord-irlandaise ne s’attendait certainement pas à un tel spectacle: comme tous les autres spectateurs, il a assisté médusé à son coup de folie au 15e trou, un hole-in-one, au cours de laquelle jamais la balle n’a touché le moindre brin d’herbe.

Un "rêve" réalisé

C’est la première fois depuis 1996 et George Bowman qu’un tel coup est frappé au PGA Championship. De quoi rendre folle la foule massée au bord du parcours de Rochester (New York), qui s’était déjà prise de passion pour cet amateur au parcours atypique, qui tentait pour la septième fois de passer le cut d’un Majeur. En rendant une carte à 71 (+1), Block a fait mieux que ça : il a battu de huit coups son meilleur score et engrangé 288 333 dollars. Un "rêve".

"C’est probablement la meilleure semaine de toute ma vie, a avoué celui qui est régulièrement libéré par son club pour disputer des tournois, sans résultats probants jusqu’ici. Je n’ai jamais fait un trou d’un coup dans un tournoi et je ne vivrai pas de moments plus surréalistes dans ma vie que ce trou." Peut-être a-t-il parlé trop vite: ses performances de la semaine lui ont valu une invitation à l’édition 2024 de l’US PGA Championship. Qu’il attaquera forcément avec un tout nouveau statut.