Golf: la Française Céline Boutier remporte le premier Majeur de sa carrière à Evian, un énorme exploit

Céline Boutier s’est offert le premier Grand Chelem de sa carrière en s’imposant ce dimanche à Evian. Un exploit retentissant pour la golfeuse française de 29 ans.

Un exploit majuscule. En tête depuis le deuxième tour, la Française Céline Boutier n'a fait qu'accentuer son avance lors des deux dernières journées du tournoi LPGA d'Evian pour s'offrir ce dimanche un premier titre du Grand Chelem empli de sérénité, devenant la troisième Française à réaliser une telle performance. Avant elle, seules Catherine Lacoste en 1967 et Patricia Meunier-Lebouc en 2003 s'étaient imposées dans un des cinq tournois majeurs du circuit féminin.

Une performance rare, qui la place parmi les prétendantes sérieuses à un an des Jeux olympiques de Paris 2024 l'été prochain. En 2019, Céline Boutier était en bonne position pour remporter l'US Open, mais la native de Montrouge s'était écroulée lors de l'ultime journée. Co-leader à l'issue du troisième tour, elle avait finalement terminé cinquième, à trois coups du titre. "C'était très difficile à digérer, mais s'il y a quelque chose que j'ai appris de l'US Open, c'est que ça se joue vraiment jusqu'au dernier trou", a-t-elle souligné samedi au micro de Canal+.

Six coups d’avance sur Henderson, la tenante du titre

Au bord du lac Léman, la Française n'a pas laissé passer sa chance une deuxième fois. Très appliquée devant un public acquis à sa cause, Céline Boutier a continué sur sa lancée de la veille réalisant trois birdie sur les cinq premiers trous dimanche. Idéalement placée à 18 trous de la fin avec trois coups d'avance sur la Japonaise Nasa Hataoka, la 15e joueuse mondiale a porté son avance à cinq coups sur la deuxième, la Canadienne Brooke Henderson, à mi-parcours.

Malgré des conditions venteuses, la golfeuse de 29 ans a ensuite sereinement géré le retour pour finir avec une carte de 68 (-3 sous le par) et s'imposer avec six coups d'avance devant Brooke Henderson, titrée en 2022 sur le parcours savoyard, devenu un Majeur sur le circuit féminin en 2013. Une performance sans précédent pour la n°1 française, dont le meilleur résultat à Evian était une 29e place et qui n'avait pas passé le deuxième tour l'année dernière.

Meilleure golfeuse française

En mars, Céline Boutier avait déjà marqué l'histore du golf français devenant, après sa victoire au Drive On Championship en Arizona, la Française la plus titrée sur le circuit devant Patricia Meunier-Lebouc et Anne-Marie Palli, avec trois titres. "Ça fait bizarre de faire partie de l'histoire du golf français, mais j'essaie de ne pas trop penser à l'envergure des choses, parce que ça a tendance à me stresser un peu plus", avait-t-elle expliqué à l'AFP en septembre 2022, quelques jours après être devenue la golfeuse française la mieux classée de l'histoire, se hissant au 14e rang mondial.

Devenue professionnelle en 2016 après avoir été n°1 mondiale amateur en 2014, Céline Boutier a aussi fait partie de l'équipe européenne double vainqueur de la Solheim Cup en 2019 et 2021. Avec ce premier succès majeur acquis à domicile dimanche, la Française marque des points et engrange de la confiance à un an de l'épreuve de golf des Jeux olympiques de Paris 2024. "J'ai eu la chance de jouer au Golf national pas mal de fois, je sais un peu à quoi m'attendre et je me préparerai en temps voulu", avait-elle déclaré en 2022, au sujet du parcours où se dérouleront les épreuves olympiques en 2024. Après avoir terminé 34e aux Jeux de Tokyo, Céline Boutier se positionne bien pour continuer à écrire l'histoire du golf français sur les greens de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2024.