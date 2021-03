Golf: la thèse de l’endormissement avancée pour l’accident de Tiger Woods

Victime d’un grave accident de voiture il y a une semaine près de Los Angeles, le golfeur américain Tiger Woods pourrait s’être endormi au volant.

Et si Tiger Woods s’était endormi au volant? Alors que la star du golf récupère à l’hôpital une semaine après son grave accident de voiture près de Los Angeles, l’enquête sur les circonstances du crash avance petit à petit. Mardi dernier, peu après 7h du matin, l’Américain de 45 ans a échappé de peu à la mort, son véhicule ayant fait une sortie de route puis plusieurs tonneaux sur une route sinueuse entre les localités de Rolling Hills Estates et Rancho Palos Verdes, au sud de Los Angeles. Opéré de "multiples fractures ouvertes", Woods récupère depuis à l’hôpital. Du côté de l’enquête, si les causes de l’accident restent encore floues, certaines hypothèses sont écartées et d’autres avancées.

La vitesse sans doute pas en cause

Le shérif Alex Villanueva avait précisé que ses hommes n'avaient trouvé "aucune preuve" laissant penser que Tiger Woods conduisait sous l'influence de stupéfiants, de médicaments ou d'alcool au moment de l'accident. La vitesse, "relativement plus élevée que la normale" selon le shérif , ne serait pas en cause. D’après Felix Lee, expert en reconstitution d’accident cité par USA Today, Woods "serait mort" s’il avait été en excès de vitesse, au-delà de 120 km/h.

"Je pense que la vitesse n'est pas en cause, poursuit-il. C'est juste l'inattention qui l'a conduit à percuter le trottoir." Une thèse avancée en partie par le fait que la star n’a donné aucun coup de volant pour éviter la sortie de route. Selon des Experts qui ont eu accès à certaines données du dossier, le golfeur pourrait même s’être assoupi voire endormi au volant. "Pour moi, c'est un scénario classique (d'un conducteur) endormi au volant, car la route tournait et son véhicule a continué tout droit", conclut l’ex-détective Jonathan Cherney.