Golf: Phil Mickelson aurait dépensé un milliard de dollars dans des paris sportifs

Selon un célèbre parieur américain, le golfeur Phil Mickelson a dépensé une fortune dans les paris sportifs, jusqu'à flirter avec l'illégalité.

Les sommes évoquées sont immenses. Dans un livre écrit par Billy Walters, un parieur américain bien connu dans le milieu, le célèbre golfeur Phil Mickelson est accusé d'avoir parié plus d'un milliard de dollars depuis au moins 2008.

Comme le rapporte Sports Illustrated, il affirme aussi que le triple vainqueur du Masters d'Augusta (2004, 2006, 2010) est allé jusqu'à vouloir placer 400 000 dollars (363.000 euros au taux actuel) sur une victoire des États-Unis à la Ryder Cup 2012. Or, il participait à la compétition. Le pari - illégal - n'aurait finalement jamais été placé.

Billy Walters appuie ses propos en donnant plusieurs détails sur la nature des paris du golfeur de 53 ans. Selon lui, il misait parfois 100 000 ou 200 000 dollars sur diverses disciplines. Au final, ses pertes auraient dépassé les 100 millions de dollars.

"J'ai suivi des centaines d'heures de thérapie"

L'addiction de Phil Mickelson aux paris sportifs n'est pas une découverte. "Mes jeux d'argent sont devenus imprudents et embarrassants. Je devais y remédier. Et je m'y suis attaqué pendant plusieurs années. J'ai suivi des centaines d'heures de thérapie. Je me sens bien là où j'en suis", avait-il admis en juin 2022. Sans toutefois dévoiler les montants engagés dans cette spirale.

Billy Walters, 77 ans, est considéré comme un des plus grands parieurs au monde. Ses revenus étaient estimés à plus de 100 millions de dollars. Il a toutefois dû faire face à la justice, qui l'a condamné en 2017 à cinq ans de prison pour avoir commis un délit d'initié.