Golf: un spectateur dérobe un club à McIlroy pour faire quelques swings

Scène cocasse ce vendredi à l'Open d'Ecosse de golf: un spectateur s'est emparé d'un club du Nord-Irlandais Rory McIlroy pour tenter quelques coups.

Le golfeur Rory McIlroy a connu une drôle de mésanventure lors du deuxième tour de l'Open d'Ecosse ce vendredi, quand un fan lui a dérobé l'un de ses clubs pour effectuer quelques swings d'entraînement.

L'homme a profité d'une discussion entre Rory McIlroy, le champion de l'US Open Jon Rahm et l'Américain Justin Thomas au départ du 10e trou pour essayer l'un des clubs du Nord-Irlandais. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit ce spectateur s'approcher du sac du golfeur, puis saisir l'un de ses clubs, avant de s'essayer à quelques mouvements, sous le regard médusé de l'ancien numéro un mondial.

Le premier tournoi avec du public

L'homme a finalement été escorté par un agent de sécurité après avoir remis le club au caddie de McIlroy. "Il se tenait à l'arrière du tee et est allé vers le sac de Rory, a pris le driver et a fait quelques swings avec", explique un spectateur au journal The Scotsman.

Depuis l’assouplissement des règles sanitaires, c’est le premier tournoi en présence de public et c’est l’Espagnol Jon Rahm qui est pour le moment en tête de l’Open d’Ecosse.