Oreillettes et interview en direct en plein parcours... le golf entame sa révolution

Pour la première fois dans un Majeur, deux joueurs - Rory McIlroy et Max Homa - ont été équipés d'oreillettes et interviewés en plein parcours à la télévision américaine. L'expérience inédite a été réalisée jeudi, lors du premier tour du Masters d'Augusta.

Chaque année, le Masters d'Augusta, première levée du Grand Chelem, est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de la petite balle blanche. Pour sa 87e édition, le Majeur était l'endroit d'une petite révolution technologique dans le monde du golf professionnel.

Rory Mcllroy et Max Homa avaient ainsi accepté en amont d'être interviewés en direct à la télévision américaine. Une expérience inédite en Masters, permettant aux téléspectateurs d'être plongés au plus près de l'intensité et du parcours.

"Pas eu l'impression que cela m'avait fait perdre mon rythme ou trop réfléchir"

Alors qu'il s'apprêtait à attaquer le neuvième trou, le Nord-irlandais de 33 ans s'est entretenu avec l'équipe de commentateurs de CBS, discutant à travers une oreillette de son approche tout en marchant sur l'herbe de l'Augusta National.

"On m'a demandé si cela m'intéressait. C'est sûr que c'est un peu moins intrusif qu'avec quelqu'un qui est juste à côté de vous avec le micro, comme ils le font en Europe depuis quelques années, a expliqué Mcllroy. J'ai pensé que ce serait une bonne chose à faire. Je l'ai fait à Austin (en mars lors du WGC Match Play, ndlr) et je n'ai pas eu l'impression que cela m'avait fait perdre mon rythme ou trop réfléchir. C'est donc bien de donner au public un peu plus d'informations sur ce qui se passe ici."

"0%" de chance de voir Woods passer le cap

Pionnier en la matière avec Mcllroy, l'Américain Max Homa a également accordé un interview au quatorzième trou à la chaîne ESPN. "J'ai été l'un des premiers à en parler et j'ai en quelque sorte contribué à l'élaboration de l'idée. Je suis un partisan de ce système et je pense que c'est une bonne chose pour le golf. C'est bon pour les fans pour qu'ils apprécient le golf un peu plus facilement. Cela rend la couverture plus intéressante."

Avant d'ajouter que cette petite intrusion n'avait pas un impact considérable sur sa concentration. "C'est comme être au téléphone pendant 10 minutes. Ce n'est pas la fin du monde. C'est peut-être un peu distrayant, mais je pense que si c'est 5% de distraction et 95% de choses positives pour le golf, je peux passer outre."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait voir un autre participant réaliser ce genre d'interview à l'avenir, Rory McIlroy a évidemment nommé Tiger Woods, l'inoxydable Américain de 47 ans aux quinze Majeurs, dont cinq glanés à Augusta. Quelles seraient les chances que cela se produise? "Zéro", a-t-il répondu en riant.