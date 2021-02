Tiger Woods: les images impressionnantes de son véhicule accidenté

Victime d'un grave accident de la route non loin de Los Angeles, Tiger Woods a été hospitalisé. Les télévisions locales ont diffusé des images de son SUV lourdement endommagé.

Les images témoignent de la violence de l'accident. Tiger Woods a été hospitalisé après avoir été victime d'une grave sortie de route au volant de sa voiture, mardi matin près de Los Angeles. Opéré pour de multiples blessures aux jambes, selon son agent, la star du golf a dû être désincarcéré de sa voiture avec un équipement spécial des services de secours.

Comme l'ont montré les images de la télévision locale, le SUV de Tiger Woods s'est retourné. Il a fini très endommagé dans la végétation bordant une route sinueuse entre les localités de Rolling Hills Estates et Rancho Palos Verdes, au sud de Los Angeles. L'épave, dont les airbags se sont déployés, présente d'importants dégâts à l'avant. "En raison de la situation et de l'état dans lequel nous avons trouvé le véhicule, il n'était pas en mesure d'ouvrir la portière et de sortir", a déclaré au quotidien un porte-parole des pompiers.

D'après une source policière, citée par le Los Angeles Times, le golfeur circulait à vive allure lorsqu'il a perdu le contrôle de son SUV avant de franchir le terre-plein central. La voiture aurait effectué plusieurs tonneaux en quittant la route.

De nombreux messages de soutien

Tiger Woods se trouvait dans la mégalopole californienne en raison d'un tournoi qu'il parraine, le Genesis Invitational, qui s'est achevé le week-end dernier. Récemment opéré du dos, pour la cinquième fois, il avait confié dimanche ne pas être sûr de jouer le Masters en avril. Le champion a remporté dans sa carrière 82 tournois du circuit américain de golf (PGA), à égalité avec le légendaire Sam Snead (1912-2002).

De nombreux golfeurs et sportifs lui ont envoyé des messages d'encouragement, comme l'ancien numéro un Justin Thomas ou la star de la NBA Magic Johnson. Lui-même féru de golfs et propriétaire de nombreux parcours, l'ex-président Donald Trump a également adressé ses voeux de rétablissement à Woods. "Remets-toi vite, Tiger. Tu es un vrai champion", a-t-il tweeté via un conseiller.