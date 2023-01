Mondial de handball: déjà qualifiée pour les quarts, la France surclasse l'Iran

Qualifiés pour les quarts de finale du Mondial de handball, les Bleus se sont imposés 41-29 contre l'Iran vendredi soir en phase de groupes.

La France a aisément battu l'Iran (41-29), vendredi soir à Cracovie (Pologne) pour le compte de l'avant-dernière journée de la phase de groupes du Mondial masculin de handball. Les Bleus ont disputé cette rencontre en étant déjà qualifiés pour les quarts de finale, grâce à la victoire 31-26 signée plus tôt dans la journée par l'Espagne face à la Slovénie.

L'équipe de France affronte dimanche l'Espagne, avec comme enjeu la première place du groupe (les deux équipes ont huit points et ne peuvent pas être rejoints par la Slovénie ou le Monténégro). Celle-ci lui permettrait d'affronter le deuxième du groupe III (Allemagne, Norvège, Pays-Bas ou Serbie) et non le premier. Le quart de finale des Bleus est programmé mercredi, à Gdansk (Pologne).

Ennuyeux

Dans cette optique, le sélectionneur Guillaume Gille a pu profiter du match face aux Iraniens pour faire souffler son gardien titulaire, Vincent Gérard, qui n'a joué la moindre minute, Rémi Desbonnet, en première période, et Charles Bolzinger, en seconde, se partageant le temps de jeu. L'arrière droit Dika Mem, toujours blessé aux abdominaux, était lui en tribunes comme lors des trois précédents matches. En compagnie de Nikola Karabatic, touché lui à un pied. En son absence, Elohim Prandi (5 buts) et Thibaud Briet (6) se sont partagés le poste d'arrière gauche, plutôt avec réussite.

Dans un match dont la blessure en première période au mollet d'un des deux arbitres, obligeant la paire bosnienne à céder sa place à sa remplaçante (croate), a été l'un des moments les plus divertissants. L'absence d'enjeu pour les Bleus, la différence de niveau avec l'Iran et le manque d'ambiance dans la vaste Tauron Arena (15.000 places), aux trois-quarts vide, ont en effet rendu ce match plutôt ennuyeux.

Les champions olympiques français ont joué à leur main, plaçant simplement un coup d'accélérateur en début de seconde période pour prendre huit buts d'avance (22-14) face à des Iraniens rugueux (sept exclusions temporaires, dont une pour simulation).