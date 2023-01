Mondial de hand: la France qualifiée pour les quarts de finale avant de jouer l'Iran

Avant son cinquième match du Mondial face à l'Iran ce vendredi (18 heures), l'équipe de France de handball est déjà qualifiée pour les quarts de finale de la compétition grâce au succès de l'Espagne face à la Slovénie (31-36).

L'équipe de France de handball peut aborder son rendez-vous face à l'Iran un peu plus légèrement. Les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts de finale du Mondial, avant même leur match vendredi (18 heures) contre l'Iran à Cracovie, grâce à la victoire de l'Espagne face à la Slovénie (31-26).



Les Bleus (6 pts) ne peuvent plus être rejoints à l'une des deux premières places du groupe I du tour principal ni par la Slovénie (4 pts), ni par le Monténégro (2 pts), qu'ils devanceront en cas d'égalité finale après les avoir battus. Les champions olympiques en titre ont dominé les Slovènes au premier tour (35-31) et les Monténégrins mercredi (35-24).

Nikola Karabatic et Dika Mem forfaits

Ils affronteront, après les modestes iraniens, l'Espagne (8 pts), également qualifiée, dimanche avec comme enjeu la première place du groupe. Elle leur permettrait d'affronter le deuxième du groupe III (Allemagne, Norvège, Pays-Bas ou Serbie) et non le premier. Le quart de finale des Bleus est programmé mercredi, à Gdansk (Pologne).

Pour le match face à l'Iran, Guillaume Gille doit enregistrer plusieurs forfaits, notamment celui de Nikola Karabatic Le triple champion olympique souffre d'une contusion au pied. Il ne s'est pas entraîné hier. Dika Mem n'est pas non plus de retour. Il récupère progressivement de sa douleur aux abdos et un retour est espéré pour dimanche.