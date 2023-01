Mondial de hand: Charles Bolzinger, première au Mondial

C’est le nouveau visage de l’équipe de France masculine en 2023. Charles Bolzinger, 22 ans, est le troisième gardien des Bleus et le seul novice retenu par Guillaume Gille. Contre l’Arabie Saoudite, le filleul de Branko Karabatic, père de Nikola et Luka, a disputé ses premières minutes.

C’est le nouveau visage de l’équipe de France masculine en 2023. Charles Bolzinger, 22 ans, est le troisième gardien des Bleus et le seul novice retenu par Guillaume Gille. Contre l’Arabie saoudite (victoire 41-23), le filleul de Branko Karabatic, père de Nikola et Luka, a disputé ses premières minutes.

Son ascension est fulgurante. En un an, il est passé de la Nationale 3 aux premiers rôles en Starligue et à un statut de troisième gardien de l’équipe de France. Déjà convoqué en octobre par le sélectionneur national, Charles Bolzinger avait déjà raconté son émotion de se retrouver aux côtés de son ainé Nikola Karabatic.

Le gardien de Montpellier a néanmoins attendu quelques matchs pour enfin disputer ses premières minutes dans la cage des Bleus. Rentré en fin de match, le gamin de 1,98m a pu signer un arrêt et enfin goûter aux joies de la scène internationale. "Ça fait plaisir, beaucoup d’émotions, beaucoup de fierté, confiait-il après l’Arabie saoudite. Quand je rentre sur le terrain, j’ai les jambes un peu lourdes parce que l’échauffement sur le banc est un peu léger. Encore une fois, c’est une chance pour moi d’être là. À 22 ans, je ne vais pas râler sur mon temps de jeu ou ma hiérarchie, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour prendre de l'expérience et pousser les mecs quand je le peux".

Une nouvelle apparition contre l'Iran ?

Charles Bolzinger, dont le père fut le kinésithérapeute de Nikola Karabatic, est le petit nouveau de 2023. Mais c’est avec un autre joueur fraîchement arrivé qu’il fait chambre commune au Mondial: le Nantais Thibaud Briet. Un mélange de personnalité entre le discret gardien et l’extraverti arrière gauche nantais. "Avec Charles, on ne se connaissait pas du tout. C’est une superbe rencontre. On est tous les deux simples. On est à peu près pareil. On est souriant. C’est super sympa. Super rencontre ce charlot! J’espère que, dans les années à venir, il ne m’embêtera pas trop avec Montpellier".

Car partenaires en équipe de France, Briet et Bolzinger sont aussi rivaux en championnat, où Nantes et Montpellier forment le trio dominateur de Starligue avec le Paris Saint-Germain. Hors du groupe contre la Slovénie (victoire 35-31), Bolzinger pourrait refaire apparition contre l’Iran ce vendredi 20 janvier (18h00) si le sélectionneur souhaite faire davantage souffler Vincent Gérard, le gardien numéro 1.