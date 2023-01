Mondial de handball: les Bleus échouent aux portes d'un 7e sacre, le Danemark rempile un 3e titre

L'équipe de France s'incline 34-29 face au Danemark en finale des championnats du monde de handball en Suède et laisse échapper une septième couronne. Les Danois deviennent triples tenants du titre dans un match qu'ils ont dominé de bout en bout.

Grosse désillusion pour les Bleus. Six ans après son dernier sacre à Bercy en 2017, l'équipe de France de handball a laissé échapper une septième couronne mondiale, face à des Danois désormais triples tenants du titre, qui s'imposent 34-29 en finale des championnats du monde à Stockholm. Le Danemark est la première nation à remporter ce trophée trois fois de suite.

Des Français toujours dominés

Les Bleus n'ont jamais mené au score et ont payé très cher leur entame de match particulièrement ratée. Ayant réussi à piéger les tricolores grâce à des contre-attaques très rapides, les Danois ont démarré la rencontre à +3. Si les Barcelonais Dika Mem et Ludovic Fabregas sont les premiers à sonner la révolte, ils ne sont pas aidés par Vincent Gerard, qui n'a fait aucun arrêt au cours des dix premières minutes.

Successivement, Kentin Mahé et Ludovic Fabregas manquent le cadre et Guillaume Gille décide que Melvyn Richardson entrera systématiquement pour tirer les jets de 7m. Un excercice où il n'aura failli qu'une seule fois en 60 minutes, à la 58e minute. L'hémorragie bleue se calme avec l'entrée de Remi Desbonnet dans la cage et le retour de la réussite pour Nedim Remili. Les Bleus rentrent aux vestiaires avec qu'un petit point d'écart, 15-16.

Des remplaçants danois influents

De retour des vestiaires, Dika Mem assure et permet aux Français de revenir à égalité 16-16 pour la première fois de la partie. Dans les buts, Desbonnet assure pendant que Kentin Mahé écope d'une exclusion de deux minutes. Sur le banc, il agit comme un second coach et replace ses coéquipiers.

Nicolas Tournat lui rassure, souvent trouvé par ses coéquipiers à court d'idée, en enchaînant les buts dans des trous de souris, profitant de son physique imposant (22-23). Mais les habitués du banc côté danois empilent but sur but et creusent l'écart à dix minutes de la fin (26-31), déjà bien gonflé grâce aux belles statistiques de Pytlick (8), Lauge (9) et Gidsel (5). Dans les cages, Moller est une muraille et parvient à dégouter un à un les ailiers français et creuse l'écart jusqu'au fatidique 34-29 scellant une finale dans laquelle la France n'a que rarement vu le jour.

"C'est très amer"

En sortant du match, Nikola Karabatic s'est évidemment montré très déçu au micro de TF1: "C'est triste de terminer comme ça, de faire un superbe championnat du monde et de perdre. Le Danemark a eu énormément de réussite mais a fait un super match. Il y a eu des coups de sifflet qui allaient aussi dans leur sens mais c'est le sport. Ils ont très bien joué, en réussite totale même si on n'a jamais baissé les bras. C'est très amer."

"Ce n'était pas forcément le 5e titre qui me motivait mais de gagner avec ce groupe et cette génération. On est des frères sur le terrain, on a gagné les JO ensemble, il faut se servir de cette défaite comme un moteur pour la suite. Avant les JO 2024, il y aura les championnats d'Europe. A nous de préparer ça du mieux possible. En fin de saison, je serai là. Pour les JO, j'espère que mon corps me permettra d'être performant pour mériter encore de jouer avec le maillot bleu."