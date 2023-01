EN DIRECT - Mondial de handball : suivez la finale France-Danemark

Excellent en demi-finale du Mondial de hand vendredi contre la Suède, le gardien de but de l’équipe de France Vincent Gérard n’est plus qu’à un match du titre. Invité samedi sur RMC, il s’est projeté sur le choc face aux redoutables Danois.

"C’est très fort, a-t-il prévenu. Les Danois, on n’a plus à les présenter. L’an dernier, on les a joués pour le match de la 3e place (à l’Euro, victoire du Danemark) cette année ce sera pour le titre. Avant on les a aussi joués pour le titre (en finale des JO, médaille d’or pour les Bleus). On les rencontre un peu tout le temps."