Mondial de handball: trop forts pour la Suède, les Bleus viseront un 7e titre mondial contre le Danemark

L’équipe de France s’est brillamment qualifiée pour la finale du Mondial de handball en battant la Suède 31-26 en demi-finale vendredi à Stockholm. Les Bleus viseront un septième titre de champion du monde contre le Danemark dimanche dans la capitale suédoise.

Le rêve continue pour les Bleus. L’équipe de France a décroché son ticket pour la finale du Mondial de handball après sa belle victoire face à la Suède 31-26 vendredi à Stockholm. Malgré un public contre eux, les Tricolores, devant au tableau d’affichage durant toute la rencontre, n’ont pas volé leur qualification. Dimanche soir en finale (21h), toujours à Stockholm, l’équipe de France visera un septième titre mondial, le premier depuis 2017, face au Danemark, double champion du monde en titre et tombeur de l’Espagne un peu plus tôt (26-23). Il s'agira du remake de la finale des Jeux de Tokyo remportée par les Bleus (25-23).

"Vous ne nous avez pas vu exulter, a commenté à chaud le gardien français Vincent Gérard en direct sur RMC. On était très content car on a ouvert la porte à la médaille d’or mais il reste encore un match, le plus difficile contre une très belle équipe du Danemark. A nous de nous remettre la tête à l’endroit. On avait le désavantage du voyage ce soir. Ils l’auront pour la finale. A nous de profiter de cette récupération supplémentaire."

Les Bleus souverains

Au vu de ce qu’ils ont proposé vendredi soir, les champions olympiques peuvent y croire. Emmenés par Ludovic Fabregas et Kentin Mahé, impeccables d’efficacité (6/7 au tir et 5/6), les Bleus ont eu jusqu’à six buts d’avance avant de légèrement baisser de niveau en milieu de deuxième période. Mais grâce, notamment, à des arrêts décisifs de Vincent Gérard, l'équipe de Guillaume Gille, l'équipe de France décroche son billet pour la finale. Et avec le titre olympique, elle peut rêver de dominer plus que jamais la planète handball.