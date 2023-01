Mondial de handball: un joueur américain accusé d'avoir mordu un adversaire

Lors de la rencontre entre les États-Unis et le Bahreïn lors du championnat du monde de handball, l’Américain Paul Skorupa a reçu un carton rouge après avoir été accusé d'avoir mordu Husain Alsayyad.

Luis Suarez tient peut-être son digne successeur… sur un terrain de handball. À l’occasion du championnat du monde masculin organisé en Pologne et en Suède, l’Américain Paul Skorupa a vécu une soirée difficile face à Bahreïn lors du tour principal. Alors que son équipe étémenée de deux buts à la 40e minute (19-21), le pivot du HSG Krefeld a été exclu par les arbitres français Raouf et Karim Gasmi, qui lui ont reproché d'avoir mordu le bras de Husain Alsayyad, jeudi soir.

Au ralenti, l’Américain agrippe le bras droit de son adversaire et baisse la tête. Le geste est ambigu. Le Bahreïni décide alors de montrer son bras aux arbitres, qui vont consulter la vidéo et adresser un carton rouge, puis un carton bleu, synonyme de rapport et de sanction plus sévère pour la suite de la compétition. La soirée a tourné au cauchemar pour les États-Unis, battus par le Bahreïn (32-27) et éliminés du Mondial avant leurs deux derniers matchs.

“Je tiens à affirmer que je n'ai pas mordu mon adversaire”

Paul Skorupa se défend d'avoir mordu un adversaire. © Capture d'écran Instagram

Dans la soirée, Paul Skorupa a livré sa version, tout en niant les faits qui lui sont reprochés. “J'aborde chaque match avec beaucoup de passion et je me bats pour mon équipe. Les images télévisées de la scène semblent très malheureuses, mais je tiens à affirmer que je n'ai pas mordu mon adversaire. Dans l'action de défense contre le joueur bahreïni, j'ai utilisé mon menton pour pousser son bras de tir vers le bas et empêcher une passe”, a-t-il confié sur les réseaux sociaux.

Malgré une victoire inaugurale face au Maroc (28-27), les États-Unis ont enchaîné trois revers consécutifs contre la Croatie (40-22), l'Égypte (35-16) et le Bahreïn (32-27), synonyme d'élimination avant même les deux derniers matchs contre le Danemark (samedi) et la Belgique (lundi).