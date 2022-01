Euro de hand: les Bleus démarrent parfaitement contre la Croatie

Champions olympiques il y a un peu plus de cinq mois à Tokyo, les Français ont démarré l'Euro par une victoire face à la Croatie (27-22) ce jeudi à Szeged (Hongrie). Ils affronteront l'Ukraine samedi (18h) et la Serbie lundi (20h30).

Entrée en lice réussie. Malgré des absences et une préparation perturbée par le coronavirus, les handballeurs français ont bien démarré l’Euro 2022 avec une victoire contre la Croatie (27-22) ce jeudi soir à Szeged (Hongrie). Avec notamment un très grand Dika Mem (6 buts) et un Vincent Gérard décisif (15 arrêts).

Cinq mois seulement après leur titre olympique décroché à Tokyo, Nikola Karabatic et sa bande ont eu droit à un gros morceau pour leur retour tant attendu dans l’arène. Face aux Croates, vice-champions d'Europe il y a deux ans, mais privés pour cette rencontre de leurs deux meilleurs joueurs testés positifs au coronavirus, Luka Cindric et Domagoj Duvnjak, les Bleus ont démarré très fort, avant de faiblir en fin de première période. La tension est montée d’un cran au cours du second acte, mais ils ont su rester aussi solides que sereins, à l’inverse de David Mandic, exclu logiquement à la 48e pour une grossière faute sur Kentin Mahé. Le début de la fin pour la Croatie, qui n'a jamais réussi à revenir et qui a même fini par s'incliner par cinq buts d'écart.

Karabatic savoure "un match maîtrisé"

La France attaque cet Euro avec un effectif renouvelé par rapport aux derniers JO entre ceux qui ont pris leur retraite (Michaël Guigou, Luc Abalo, Yann Genty...) et ceux qui ont dû renoncer à cette compétition sur blessure (Timothey N'Guessan, Nedim Remili et Luka Karabatic). Pas de quoi réduire les ambitions de cette équipe, qui enchaînera samedi face à l'Ukraine (18h). Dans une formule d'un Euro à 24 équipes et deux phases de groupes, il faudra à nouveau s'imposer pour se rapprocher du prochain tour.

"C'était un match difficile. On a bien commencé, puis la Croatie est revenue, on a donné des buts faciles. Mais on a bien défendu. C'est un match maîtrisé. On savait que gagner ce premier match était primordial. C'est une victoire qui valide notre travail. C'était un match piège, on va bien se reposer maintenant", a commenté Nikola Karabatic au micro de beIN Sports.