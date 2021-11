Handball: Karabatic refuse de se projeter sur Paris 2024

Invité ce mardi du Super Moscato Show, Nikola Karabatic est revenu sur sa décision de prolonger avec le PSG jusqu'en 2023 mais aussi de continuer l'aventure avec l'équipe de France. A 37 ans, le triple champion olympique sent qu'il peut encore apporter au groupe et refuse "d'être un boulet" pour les Bleus de Guillaume Gille.

L'aventure entre Nikola Karabatic et l'équipe de France va encore continuer. Médaillé d'or aux Jeux olympiques l'été dernier pour la troisième fois de sa carrière, le joueur du PSG restera cette saison à la disposition des Bleus, même s'il n'a pas été sélectionné par Guillaume Gille pour ce week-end de Golden League, pour être laissé au repos.

Ce samedi et dimanche, l'équipe de France se rendra en Norvège pour deux rencontres avec un groupe rajeuni, en l'absence de plusieurs cadres, préservés pour l'occasion. Pour autant, Nikola Karabatic devrait retrouver ensuite la sélection nationale lors de prochaines échéances. Cette semaine, le joueur de 37 ans a prolongé son contrat avec le PSG d'une saison.

"Tous les signaux étaient au vert"

"J'arrivais en fin de contrat avec le PSG, avec l'équipe de France c'est à la sélection. On a fait le bilan des Jeux olympiques, ils étaient très contents de mon apport et je me sentais encore bien avec encore un peu de gaz. J'ai dit que je voulais continuer. Avec le PSG, on a prolongé jusqu'en 2023 donc je suis très fier de tout ça, a réagi Nikola Karabatic ce mardi lors du Super Moscato Show. Je voulais voir comment mon genou et mon corps allaient réagir après une telle blessure (les ligaments croisés, NDLR). Je voulais voir comment j'allais tenir le coup. Quand j'ai vu que tous les signaux étaient au vert, ça m'a conforté dans l'idée de prolonger d'un an avec mon club et l'équipe de France."

En parallèle de la sélection des 17 joueurs pour le week-end de Golden League, Valentin Porte a été promu en tant que capitaine, après la retraite de Michaël Guigou. "Je ne me suis pas posé la question. C'est une décision du coach. Valentin m'a demandé si ça me posait un problème, ce n'était pas le cas, a assuré le dernier rescapé de l'équipe championne olympique en 2008. Mon ego passe après, je suis là pour soutenir l'équipe, avec Valentin en capitaine et mon frère Luka qui est vice-capitaine."

Karabatic ne veut pas "être un boulet"

Quant à son influence sur le terrain lors des mois à venir, Nikola Karabatic ne souhaite pas "être un boulet" et avoir sa place parce qu'il "a un palmarès et s'appelle Nikola Karabatic." "Je veux être bon sur le terrain, sentir que j'apporte à l'équipe. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de pousser", a indiqué l'homme aux 324 sélections.

Quant au fait de savoir s'il ambitionne de pousser avec l'équipe de France jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 2024, l'échéance paraît encore trop lointaine pour Nikola Karabatic. "C'est compliqué de se projeter au-delà de 2023. Je ne peux pas mettre un programme qui me permettrait d'aller en 2024, a commenté Karabatic. Si jamais je dois y aller, c'est parce que je suis bon sur le terrain. Mais d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer."

Déjà triple vainqueur de la Ligue des champions, Nikola Karabatic espère en attendant un premier sacre dans la compétition avec le PSG, qu'il a rejoint en 2015. "J'espère que ce sera la bonne cette année. Tout se passe bien en championnat, je sens que l'équipe est en forme et il y a une bonne ambiance. Tout le monde sort des Jeux olympiques, donc il y aura beaucoup de détails à maîtriser."