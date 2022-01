Euro Handball: "Je ne joue pas au Loto encore moins quand il s’agit de mon métier", le coup de gueule de Gérard

Vainqueur des Pays-Bas (34-24), le gardien de l’équipe de France, Vincent Gérard, a poussé un coup de gueule contre l’EHF, organisateur de la compétition et les nombreux cas de Covid qui touchent l’ensemble des sélections. Depuis le 1er janvier, 106 joueurs ont été testés positifs sur 400 présents à l’Euro soit plus de 25% des effectifs infectés. Et chaque jour apporte son lot de cas positifs.

Vincent Gérard, on vous sent en colère contre l’EHF (organisateur de l'Euro)...

Ce qui ne me plaît pas, c’est qu’on joue à la loterie. Quelle valeur a cette compétition ? C’est d’autant plus facile de dire ça pour nous. Nous n’avons qu’un cas de Covid (Karl Konan) pour le moment et on a gagné tous nos matchs. Limite, ça nous arrange que Palmarsson (la star islandaise ndlr) soit positif. Quelle valeur a une compétition où du jour au lendemain des joueurs partent, d’autres arrivent. L’Islande se retrouve sans son gardien n°1 et son meilleur joueur. L’Allemagne n’a plus son gardien qui tient l’équipe à bout de bras, l’Espagne perd des joueurs majeurs. Chaque jour c’est la loterie. Le sport de haut niveau c’est tellement de détails que quand on doit en plus jouer à la loterie ça devient très compliqué.

Que reprochez-vous aux instances européennes ?

Clairement, les mesures prises l’ont été trop tardivement. Quand tu laisses entrer le loup dans la bergerie…. Le virus est là donc est ce qu’il ne faut tester que les symptomatiques ? Je n’en sais rien. La grande majorité des joueurs sont asymptomatiques. Nous, on est arrivé tôt en Hongrie, trois jours avant le début de la compétition. Toutes les équipes auraient dû arriver beaucoup plus tôt. On a fait une compétition l’an dernier en Egypte (le Mondial), on a fait des JO et il n’y a pas eu de cas, il n’y a pas eu de cluster géant. Là on a l’impression qu’on sort d’une boîte de nuit géante où tout le monde est covidé.

Gérard: "Il y a eu des trous dans la raquette"

L’équipe de France a été la première à alerter l’EHF sur les conditions d’accueil des équipes avec des normes sanitaires pas respectées dans les hôtels...

Je pense aux joueurs qui ont repris le 26 décembre voire plus tôt pour préparer cet Euro, qui n’ont pas fait les fêtes en famille. Les joueurs qui sont là se donnent à fond et se retrouvent positifs alors que ce n’est pas forcément de leur faute. C’est très désagréable et malheureusement ça fait un peu passer le sport au second plan.

Etes-vous inquiet pour la suite de la compétition des Bleus ?

Vous savez de quoi j’ai peur ? Là je vais me faire tester, je n’ai pas de symptôme, je suis plutôt bien, plutôt bon. Peut-être que je vais me réveiller demain et qu’on me dira : 'Va t’isoler, tu ne peux pas jouer pendant cinq jours au mieux et tu t’arrêtes totalement'. Je ne joue pas aux jeux à gratter, je ne joue pas au Loto encore moins quand il s’agit de mon métier.

Il y a-t-il eu des failles dans l’organisation de la compétition ?

Clairement, il y a eu des trous dans la raquette… Je ne sais même pas s’il y a eu une raquette.