Euro handball: Karl Konan testé positif au Covid

Alors que l'équipe de France de handball s'est tranquillement qualifiée pour le tour principal de l'Euro, Karl Konan a été testé positif au Covid-19 et a été placé à l'isolement. Une nouvelle inquiétude pour les Bleus, pas épargnés par le virus en début de préparation.

L'inquiétude gagne à nouveau les rangs des Bleus. Le défenseur de l'équipe de France de handball Karl Konan a été testé positif au Covid-19 et ne participera pas aux premières rencontres du tour principal de l'Euro 2022 en Hongrie qui débute jeudi, a annoncé la Fédération mardi. Excellent depuis le début de la compétition, Karl Konan a été placé à l'isolement. Il devra patienter cinq jours et obtenir deux tests PCR négatifs consécutifs pour rejoindre le groupe. Le pivot nantais Théo Monar, 20 ans, a été rappelé en renfort et arrivera en Hongrie ce mardi soir.

Le spectre croate

"Malgré toutes les précautions pour se prémunir du virus, aujourd’hui le groupe est rattrapé par la Covid-19. C’est à l’image des autres équipes de la poule et de l’ensemble de la compétition. Nous sommes dans l’attente et nous espérons que les mesures prises pour protéger le groupe, limiteront l’impact de ce cas positif", a déploré le sélectionneur Guillaume Gille dans un communiqué.



L'équipe de France avait connu une préparation chaotique, entre cas de Covid (huit) et l'agression d'Elohim Prandi. Des joueurs croates avaient été testés positifs après le match d'ouverture face aux Bleus et la Serbie a également été décimée par le virus. Epargnée jusqu'ici depuis le début du tournoi, la France s'est qualifiée lundi pour le tour principal, grâce à son succès face à la Serbie (29-25).