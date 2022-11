Euro handball féminin: pas de médaille pour les Bleues, dominées par le Monténégro dans le match pour la 3e place

Les handballeuses françaises repartent bredouilles de l'Euro 2022 après leur revers en prolongation face au Monténégro (27-25) dans un match pour la médaille de bronze sous haute tension dimanche à Ljubljana.

"On ne veut pas partir avec la médaille en chocolat", tonnait Béatrice Edwige. Malheureusement, les Bleues devront s’en contenter au terme de cet Euro. L’équipe de France de handball a échoué dans sa quête du bronze face au Monténégro, victorieux (27-25) des filles d’Olivier Krumbholz à l’issue des prolongations. Les Bleues sont miraculeusement parvenues à étirer le suspense jusqu’au bout face à une équipe qu’elles avaient dominée dans les grandes largeurs au tour principal, mais il faut croire que l’élimination sèche en demi-finale face à la Norvège a laissé des traces.

D’un bout à l’autre de la rencontre, à l’exception de passages intéressants où elles ont retrouvé cet esprit d’entreprise et de l’impact vers le but, les Bleues ont terriblement peiné en attaque, rencontrant de grandes difficultés pour monter les ballons, collectionnant les maladresses et les pertes de balle. Incapables de se libérer, les Bleues ont autant souffert en attaque qu’en défense. De quoi désespérer le patron des Bleues Olivier Krumbholz pour sa 501e, furibard à l’occasion d’un temps mort: “Il faut jouer, vous ne jouez pas. Vos temps de préparation sont trop lents. Il faut jouer, bordel !”, s’est écrié le sélectionneur, sans être entendu.

Batinovic en état de grâce

Revenue à sa base arrière de départ dans les dix dernières minutes, l’équipe de France n’a pas trouvé davantage de solutions, ni forcément corrigé le tir en défense. "On n'a pas reconnu la défense française", reconnaitra d'ailleurs Olivier Krumbholz à l'issue de la rencontre au micro de beIN Sports. Mais il aura peut-être aussi manqué un peu de physique au Monténégro pour asseoir complètement sa domination. Une Déborah Lassource survoltée a également pesé en fin de match, sans compter le bras magique de Lucie Granier. Menées pendant 28 minutes, les Bleues ont finalement réussi à redresser la barre au moment idoine, arrachant l’égalisation à deux secondes du terme sur un jet de sept mètres froidement transformé par Grâce Zaadi.

On pensait alors les Bleues lancées vers un authentique exploit compte tenu de la physionomie du match, c'était sans compter sur les exploits de la gardienne Marta Batinovic, importante pour renverser la vapeur en première période, et de nouveau brillante pour empêcher les Bleues de prendre les devants. Les Monténégrines ont ensuite bien mieux géré les moments importants, notamment lorsque les Bleues avaient l’occasion de prendre l’ascendant sur le plan psychologique. C’est une grosse désillusion pour l’équipe de France qui avait raflé sept médailles lors de ses huit derniers tournois. La gardienne Cléopâtre Darleux et le pivot Pauletta Foppa pourront se consoler avec leur présence dans l'équipe-type de l'Euro 2022 de handball, dont la Norvégienne Henny Reistad a été désignée dimanche meilleure joueuse (MVP).