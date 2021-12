France-Norvège: énorme désillusion pour les Bleues, qui s'effondrent en finale du Mondial

Les handballeuses françaises ont été battues en finale du Mondial par la Norvège (29-22) dimanche à Granollers (Espagne), quatre mois après leur titre olympique à Tokyo.

Les Bleues ont échoué à décrocher un troisième titre mondial, ratant l’occasion de réaliser un immense exploit. Défaites par les Norvégiennes (22-29) en finale du Mondial organisé en Espagne, ce dimanche, après avoir compté jusqu’à six buts d’avance à la table de marque, les filles d’Olivier Krumbholz ne réaliseront pas le très rare doublé international tant convoité, quatre mois seulement après le titre olympique décroché à Tokyo l’été dernier.

Un exploit que seules deux nations sont donc parvenues à réaliser: le Danemark et… la Norvège, battue par la France en finale du Mondial 2017. Les Norvégiennes tiennent ainsi leur revanche, et la France, comme en 2016 et 2020, devra se contenter de l’argent, tandis que les Scandinaves savourent leur quatrième couronne mondiale. Pendant longtemps, les Bleues ont pourtant pensé qu’elles seraient capables de confirmer leur suprématie sur le handball en déstabilisant les Norvégiennes avec une défense en 0-6 d’une rare intensité en première période.

Le premier acte de cette finale fut un combat de chaque instant pour instiller le doute dans les esprits scandinaves, avec une dissuasion défensive efficace ayant provoqué de nombreuses pertes de balles chez l’adversaire. Et une circulation de balle devenue plus dynamique au fil du temps.

"Elles nous ont surpassé dans tous les domaines"

Surtout, les Bleues ont retrouvé de leur efficacité au tir, de loin notamment, en même temps que la base arrière norvégienne perdait de son inspiration en attaque (12/26 au tir en première période). Olivier Krumbholz a modulé sa défense pour l’installer en 1-5 au bout de 20 minutes afin de creuser cet ascendant que les Bleues avaient alors du mal à faire fructifier au tableau d’affichage.

Mais la seconde partie de cette première période fut à l’avantage des Bleues, à l’exception d’un léger trou d’air qui a permis aux Norvégiennes de se relancer, et de rentrer aux vestiaires avec un déficit de quatre unités (16-12 en faveur des Françaises). Un passage à vide qui se confirmait toutefois dès le début de la seconde période, et faisait regretter aux Bleus ces occasions manquées de creuser l’écart.

La bascule fut alors terrible, avec un 4-0 encaissé très rapidement par les Françaises, incapable d’endiguer la déferlante norvégienne. La vitesse du jeu norvégien faisait des merveilles face à des tricolores régulièrement noyées par les vagues rouges. Tout allait soudainement beaucoup plus vite, trop vite pour les Françaises, complètement absentes des débats dans une seconde période qui aura totalement échappé à la France.

Sans idée, avec des passes forcées, des mauvais tirs, et des ballons perdus à foison pour nourrir les remontées de balle norvégiennes, les Bleues ont subi le réveil de leurs adversaires, et complètement perdu pied (17-6 pour la Norvège en seconde période). Comme en finale de l'Euro l'an passé, Silje Solberg (50% d'arrêts, à 12/24) est en plus entrée en transe pour achever d'éteindre le rêve des Bleues. "Elles nous ont surpassé dans tous les domaines", a d’ailleurs immédiatement reconnu Olivier Krumbholz au micro de beIN Sports.