Mondial de hand: après un duel terrible contre la Serbie, les Bleues qualifiées pour les quarts

Poussée dans ses retranchements comme jamais depuis le début du championnat du monde, l'équipe de France de handball décroche son billet pour les quarts de finale en battant la Serbie (22-19).

Un titre de championnes olympiques n'assure en rien un parcours tranquille pour les Bleues. Et il a fallu s'employer ce samedi pour battre la Serbie (22-19). Mais ce succès, riche en enseignements, permet aux Bleues de valider leur billet pour les quarts de finale du Mondial.

Menée de trois buts à la pause, l'équipe de France a dû s'employer pour rentrer pleinement dans le match défensivement et gagner en efficacité offensivement. Avec en meneuse une Grâce Zaadi qui a su faire la différence dans les moments chauds de fin de rencontre et une Cléopâtre Darleux qui a sauvé les siennes, avec notamment deux arrêts de haute volée en toute fin de match.

"Il y a un peu de crispation, il y a beaucoup d'attente"

"Cela a été compliqué, admet le manager Olivier Krumbholz sur BeIN Sport. On les a laissées un peu jouer en première période, il a fallu faire preuve de courage. Il a fallu de la lucidité en fin de match et une grande Cléopâtre Darleux. Ce match devrait nous apporter un peu plus de sérénité. On est capables. Je pense qu'il y a un peu de crispation, il y a beaucoup d'attente autour de l'équipe, on ne nous aide pas beaucoup non plus du côté de l'IHF et des arbitres." En espérant une performance encore plus aboutie contre la Russie lundi.

"J'ai l'impression qu'on s'est mise dans le pétrin un peu seules, on aurait pu les achevées en première période. Mais je suis vraiment contentes qu'on ait réussi", a brièvement commenté l'une des héroïnes du jour, Grâce Zaadi. Le billet pour les quarts est dans la poche, reste à valider la première place du groupe. Cela passe par la Russie lundi. En attendant, les Bleues sont sur cinq victoires en cinq matchs dans ce Mondial.