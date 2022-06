Hand: après une saison historique, le PSG s'apprête à débuter un nouveau cycle

Champion de France cette année à l'issue d'une saison parfaite (30 victoires en 30 journées), le PSG Handball va renouveler un tiers de son effectif. Une nouvelle ère commence dans la capitale.

Dix ans après son rachat par QSI, la section handball du Paris Saint-Germain ouvre un nouveau chapitre de son histoire après un exercice 2021-2022 historique, ponctué par 30 victoires en 30 journées. "Quelque chose qui n’a pas été mis assez en valeur", selon Thierry Omeyer, manager général du club.

Il est vrai que Paris a plié le championnat rapidement en creusant l’écart sur Nantes, Aix ou encore Montpellier, les principaux rivaux cette année. Un manque de reconnaissance, selon le club parisien, alimenté aussi par le choix de remettre le trophée de meilleur entraîneur de la saison en StarLigue à Danijel Andjelkovic, coach de Toulouse, et non à Raul Gonzales, technicien parisien auteur de cette saison parfaite et inédite en championnat.

Un tiers de l’équipe renouvelé

Après le départ de l’historique Mikkel Hansen, arrivé en 2012, ainsi que celui des deux champions olympiques français, Nedim Remili et Vincent Gerard, le PSG entame un nouveau cycle avec cinq arrivées. La paire de gardiens change en intégralité avec l’arrivée du Suédois champion d’Europe et bourreau de la France en 2021 au Mondial et en janvier dernier à l’Euro, Andreas Palicka (35 ans). Il sera associé à Jannick Green (33 ans), longtemps numéro 2 en équipe nationale du Danemark derrière le meilleur gardien du monde, Niklas Landin.

Une paire très expérimentée qui, sur le papier, semble être supérieure à la paire de cette saison Gérard–Genty, malgré l’excellent niveau, le statut et l’expérience du n°1 français, Vincent Gérard, qui évoluera à Saint-Raphaël la saison prochaine.

Thierry Omeyer et la direction ont également attiré le joueur nantais David Balaguer pour former un duo 100% espagnol à l’aile droite. Le jeune arrière gauche, Yoann Gibelin (22 ans) débarque de Créteil pour épauler notamment Elohim Prandi sur le poste d’arrière gauche avec Nikola Karabatic. Né à Créteil, formé à l’USC, Gibelin fait penser au parcours d’un partant, Nedim Remili, lui aussi né et formé dans la préfecture du Val-de-Marne.

Dominik Mathé, la recrue phare

Enfin, la recrue phare est l’arrière droit hongrois Dominik Mathé en provenance d’Elverum. Néanmoins, le joueur, l’un les plus prometteurs à son poste (22 ans), s’est rompu, en février dernier, un ligament du genou. Son retour et donc ses débuts avec ses nouvelles couleurs ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. Il va débuter sa rééducation en France dès début juillet. Un coup dur pour le club parisien car Mathé remplace Remili, parti à Kielce, en Pologne.

Le poste d’arrière droit, difficile à pourvoir, reposera sur la première partie de saison sur le géant letton Dainis Kristopans (2m22). Si le PSG Hand a sondé le marché, la difficulté et la pénurie sur ce poste précis ont rendu la tâche quasi impossible, surtout pour une période de six mois.

Côté prolongation de contrat, le PSG Hand a renouvelé son demi-centre Luc Steins jusqu’en 2026. Kamil Syprzak, le pivot, a prolongé jusqu’en 2025. Paris continuera de s’appuyer aussi sur les frères Karabatic et fera confiance à la paire d’ailiers gauches français Mathieu Grébille et Adama Keita.

Les dirigeants le clament: les objectifs n’ont pas changé. Dominer la scène nationale et se qualifier tous les ans pour le Final Four de la Ligue des Champions où le PSG reste sur cinq présences lors des sept dernières éditions et une finale perdue d’un but en 2017 contre le Vardar Skopje.