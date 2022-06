Handball: la peinture, l'autre passion de Luc Abalo

Champion olympique de handball l’été dernier, Luc Abalo (37 ans) prépare son après-carrière en exerçant son autre passion: la peinture. Sur son compte Instagram, l’ailier tricolore a dévoilé un portrait de Iliana Rupert, joueuse de l’équipe de France de basket.

Alors qu’à 37 ans Luc Abalo est plus proche de la fin que du début de sa carrière de handballeur, le champion olympique s'adonne à son autre passion: la peinture. Sur son compte Instagram, l’ancien ailier droit du PSG a dévoilé un portrait d’Iliana Rupert, internationale française de basket et médaillée de bronze aux JO de Tokyo. La mention “il est vraiment temps de reprendre la peinture” accompagne la toile. Une attention qui a touché la basketteuse de 20 ans qui a partagé la peinture.

Luc Abalo et l’art, c’est une histoire qui ne date pas d’hier. Le natif d’Ivry-sur-Seine prend des cours de dessin dès l’âge de 12 ans: "Je me suis rendu compte que j’avais une facilité à reproduire ce que je voyais, notamment les mangas que je regardais à la télé. C’est ce qui m’a donné envie de me lancer là-dedans", déclarait-il pour le Journal d'Elbeuf. Il parvient même à intégrer l’Institut supérieur des arts appliqués mais la pratique du handball à haut niveau étant peu compatible avec cette formation, il quitte l’ISAA à 21 ans pour embrasser une carrière de sportif professionnel.

Abalo a aussi sa ligne de vêtements

Professionnel depuis 20 ans, Luc Abalo a remporté une Ligue des champions, deux Coupe du monde des clubs mais aussi huit championnats de France. Avec les Bleus, il a remporté trois Euro, championnats du monde et titres olympiques. Désormais joueur au Zeekstar Tokyo au Japon, Abalo préfère attendre la fin de sa carrière pour se lancer à 100% dans son autre passion. “Pour l’instant c’est un hobby, j’essaierai de m’y dédier à fond une fois ma carrière terminée. J’ai déjà essayé de prendre des cours, mais c’est trop intensif. Il faut se lever tôt, j’ai l’impression de retourner à l’école. Ce n’est pas possible ! Et puis je m’intéresse à d’autres choses dans l’art et la culture.”

Il n’y a en effet pas que la peinture dans la vie de Luc Abalo puisqu'il s'intéresse aussi à la mode, en témoigne sa marque de vêtement 'L.A.N'. L'éminent membre des "Experts" touche également à la photographie, dont certains clichés atterrissent sur son compte Instagram dédié à l’art. En attendant de définitivement raccrocher, Abalo trouve le moyen d’exprimer son amour pour l’art par le handball: “Pour moi le sport c'est la possibilité de créer aussi. Quand j'entre sur le terrain, je suis dans une humeur différente de la veille, je ressens les choses autrement, donc je tente des choses différentes. Pour moi, le corps est un moyen d'expression.”