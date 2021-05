Hand: le PSG qualifié pour le Final 4 de la Ligue des champions après un gros coup contre Kiel

En battant le club allemand de Kiel (34-28), tenant du titre, le PSG s'est qualifié pour le Final 4 de la Ligue des champions, mercredi.

Les handballeurs du Paris Saint-Germain se sont qualifiés pour le Final 4 de la Ligue des champions, en battant le champion d'Europe en titre, le club allemand de Kiel 34 à 28, ce mercredi soir à domicile, à Coubertin. Battus de deux buts (31-29) lors du match aller dans le nord de l'Allemagne, les Parisiens ont réussi à renverser la tendance pour se qualifier pour le cinquième Final 4 de l'équipe en six ans. Les 12 et 13 juin à Cologne, ils viseront un premier sacre continental, après une finale perdue en 2017.

Auteur d'une énorme partie en quart de finale retour, l'arrière gauche français Elohim Prandi a porté les Parisiens. En montant sur le parquet, les Parisiens connaissaient les données de l'équation: battre de deux buts le THW Kiel, pour combler l'écart de lasemaine précédente.

Dès les premières minutes de la rencontre, les joueurs de Raul Gonzalez ont pris les commandes pour ne jamais être menés dans ce match retour. Encore fallait-il creuser suffisamment l'écart. C'est ce qu'ils ont fait progressivement, en donnant un gros coup d'accélérateur au coeur de la seconde période.

Porté par les 800 fans

Et c'est en gérant parfaitement une infériorité numérique après l'exclusion temporaire du Letton du PSG Dainis Kristopans, que les coéquipiers de Luka Karabatic ont enfin pris trois buts d'avance pour se mettre à l'abri définitivement (26-23, 46e) grâce à un but de l'arrière droit Nedim Remili.

"C'est dingue, c'est la première fois depuis de très nombreux mois, presque un an, que l'on a nos fans avec nous. On savait que gagner ce genre de match, après avoir perdu le match aller de deux buts, ça allait être difficile", a commenté Remili après la rencontre.

Pour le retour des spectateurs au stade Coubertin, en nombre limité (800) certes, les Parisiens ont pu compter sur leur pépite Elohim Prandi, qui a régalé et réalisé son match le plus abouti sous les couleurs du PSG, lui qui est arrivé chez les sextuples champions de France en titre à l'été 2020 en provenance de Nîmes.

Prandi homme du match

Prandi a terminé la rencontre avec neuf buts sur dix tentatives, le tout réalisé face à celui qui est considéré comme le meilleur gardien au monde, le Danois Niklas Landin, qui n'a réalisé que 7 parades (20%), passant à côté de ses deux matchs en quarts de finale (16 arrêts sur les deux rencontres).

Très logiquement, Prandi a été désigné meilleur joueur de la rencontre et envoie un message au sélectionneur de l'équipe de France qui doit donner sa liste de joueurs pour les Jeux olympiques dans quelques semaines. En face de Landin, la paire internationale française emmenée par Vincent Gérard et Yann Genty a bien mieux maîtrisé l'attaque des Kielers, avec notamment l'entrée en jeu en seconde période de Genty qui a réalisé plusieurs parades (sept au total en trente minutes).

Karabatic pourrait être de retour pour le Final 4

Kiel a totalement lâché le match à six minutes du terme, lorsque l'arrière gauche norvégien Sander Sagosen, un ancien du PSG de 2017 à 2020, a écopé de trois exclusions temporaires, une pour une faute sur Remili, et deux pour contestations bien trop vigoureuses aux yeux des arbitres. Les rares parades de Landin en fin de rencontre n'ont pas changé la tournure d'une rencontre en faveur de Paris. Dans un peu plus de trois semaines, les Parisiens partiront en quête d'un premier titre de champion d'Europe qui leur échappe depuis plusieurs années.

Et si tout se passe bien ils pourraient bien récupérer leur demi-centre Nikola Karabatic, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à la mi-octobre et qui pourrait bien revenir à la compétition dans l'intervalle de trois semaines jusqu'au voyage à Cologne, le cinquième en six saisons pour les sextuples champions de France en titre.