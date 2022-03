Hand (qualifs Euro 2022): les Bleues assurent l'essentiel en Croatie

L'équipe de France de handball a battu dans la douleur la Croatie (21-19) jeudi à Koprivnica pour son premier match de qualification pour l'Euro 2022.

Pour son premier match depuis sa médaille d'argent au Mondial 2021, l'équipe de France féminine de handball l'a emporté dans la douleur face à la Croatie (21-19) jeudi à Koprivnica, en match de qualification à l'Euro 2022. En difficulté face à une défense croate hargneuse et une paire de gardiennes inspirée, les jeunes pousses d'Olivier Krumbholz ont enchaîné les pertes de balle (14 ballons perdus) mais ont assuré l'essentiel, portées par Coralie Lassource (4 buts) et sa soeur Deborah (3 buts). Le début de la rencontre a d'abord été marqué par la sortie de la gardienne Laura Glauser après avoir reçu un tir croate au visage, contrainte d'être remplacée, le nez en sang, par Cléopâtre Darleux.

Encore la Croatie dimanche

Les Bleues, qui ne menaient que de 4 buts à la pause, écart maximal de la première mi-temps, ont compté jusqu'à six points d'avance mais ont connu une deuxième période tout aussi compliquée, peinant à se détacher au score, et faisant preuve de beaucoup trop de déchet technique dans les zones décisives. Le sélectionneur, qui avait mis en garde ses joueuses face à des Croates "revanchardes de la demi-finale du Championnat d'Europe 2020" l'avait senti et la tâche n'a pas été simple, mais la première partie du contrat est remplie pour ce groupe où seize des vingt finalistes du Mondial ont été rappelées. La France, première de son groupe, retrouvera la Croatie dimanche, à Toulouse, où elle devra montrer beaucoup plus de manière, alors qu'une nouvelle victoire lui assurerait la qualification pour l'Euro 2022.