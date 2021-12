Mondial de hand: la capitaine des Bleues Coralie Lassource donne les clés de la finale

La capitaine de l’équipe de France Coralie Lassource était invitée samedi sur l’antenne de RMC pour se projeter sur la finale du Mondial de handball féminin face à la Norvège, dimanche (17h30) à Granollers (Espagne).

Bien récupérer

"La nuit a été courte (après la demie contre le Danemark, ndlr). C’est compliqué de redescendre. On a eu la chance de jouer à 17h donc on a eu plus de temps en soirée. Mais on est très concentrées sur le match de demain (dimanche). On préfère faire la fête demain plutôt que de l'avoir fait hier (vendredi) au risque de perdre demain. "

Le mental

"C’est une finale, il y a l’or au bout. Le match va être tendu du début à la fin, on sait y faire (rire). Les Norvégiennes seront présentes, nous aussi. Ça va être un match solide. Il faudra être le plus propre possible. Ne pas faire le même match qu’hier. L’objectif qu’on s’est fixées est de faire un meilleur match. Le mental va jouer pour beaucoup parce qu’après huit matchs enchaînés tous les deux jours, la fatigue commence à se faire ressentir. Le mental sera très important mais j’ai confiance en mon équipe, en ce groupe. On va tout faire pour ramener l’or."

La Norvège, un adversaire plus fort que le Danemark ?

"On enchaîne trois équipes scandinaves. On a eu la Suéde, le Danemark et demain la Norvège. C’est un peu le même style de jeu mais avec des profils différents. Hier on a eu des arrières assez costaudes. Demain ce sera un peu la même chose. Elles sont très bonnes avec de l’expérience. Et aussi de très bonnes gardiennes."

Pas de problème de motivation après le titre olympique

"On est qu’à une marche de l’or ! Il y a une heure pour tout donner. Même si on a perdu beaucoup d’énergie hier, il nous en reste encore. On est une équipe soudée. Si on voit une qui faillit, une autre donnera un peu plus pour l’aider. On fonctionne comme ça. Ça va le faire même si on doit puiser dans le peu de réserve qu'il nous rester parce qu’il y aura quelque chose de beau à la fin."

L’apport des nouvelles tricolores

"Ça a apporté un peu de fraîcheur. Les Jeux olympiques, ça use. Reprendre la saison avec les clubs c’est épuisant. J’ai eu 10 jours de vacances (rires). Elles nous donnent un second souffle."