Handball: poursuites disciplinaires pour des insultes racistes dont ont été victimes des joueurs de Mulhouse

Des joueurs de Mulhouse (National 1) ont été victimes de propos racistes à Hazebrouck ce week-end. La Fédération française de handball a annoncé le lancement de "poursuites disciplinaires".

La Fédération française de handball a annoncé lundi le lancement de "poursuites disciplinaires" après des accusations d'insultes racistes lancées à Hazebrouck (Nord). Des propos dont ont été victimes des joueurs de handball de Mulhouse. "Suite à un signalement reçu concernant des faits à connotation raciste à l'égard de joueurs du club de Mulhouse, la FFHandball a décidé d'engager des poursuites disciplinaires", a écrit l'instance dans un communiqué.

Ouverture d'un "dossier disciplinaire"

Cette décision fait suite au match entre Mulhouse et Hazebrouck, en National 1 (troisième division) qui s'est déroulé samedi dans le Nord. "On est en 2023 on fait du handball, on se défonce pour donner le meilleur de nous-mêmes car on aime notre sport. Mais certaines personnes arrivent encore à nous réduire à notre couleur et nos origines?", a notamment écrit sur Instagram David Eponouh, handballeur à Mulhouse, en référence à cet incident.

"Il appartiendra donc à la Commission Nationale de Discipline de connaître des faits signalés", précise la FFH. Cette annonce survient moins d'un mois après des faits similaires à l'encontre de Loïc Akono, joueur de basket de Metz visé par des insultes racistes à Charleville-Mézières. L'auteur présumé de ces propos racistes sera jugé en juillet, et la Fédération française de basket-ball a ouvert "un dossier disciplinaire".