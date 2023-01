La Fédération et la Ligue de handball demandent la démission de Bruno Martini, condamné pour corruption de mineur

Bruno Martini, président de la Ligue nationale de handball (LNH), va être condamné à 12 mois de prison avec sursis pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques". La Fédération et la Ligue demandent sa démission.

Réunion de crise au sommet du handball français après les révélations des poursuites judiciaires engagées contre Bruno Martini, président de la Ligue nationale de handball (LNH) pour "corruption de mineurs" et "enregistrement d'images pédopornographiques". Les dirigeants de la fédération française et de la Ligue se sont rassemblés en urgence ce mardi matin à partir de 10h. La Fédération demande la démission de Martini. Lequel va accepter une peine d'un an de prison avec sursis et une amende de 2.500 euros.

"La FFHandball a pris connaissance aujourd’hui, avec stupéfaction, des faits extrêmement graves reprochés à Bruno Martini, président de la Ligue Nationale de Handball, qu’il semble reconnaitre, et qui n’ont pas leur place dans le sport", écrit la Fédération dans un communiqué.

La Fédération poursuit en demandant la démission du dirigeant de la Ligue nationale de handball: "De son côté, au regard des faits reprochés et de l’exemplarité qui ne doit souffrir d’aucune suspicion concernant toute fonction d’élu, la Fédération appelle Bruno Martini à démissionner de l’ensemble de ses mandats au sein de la famille du handball et notamment de son rôle de représentant de la LNH au sein du conseil d’administration de la FFHandball et ce jusqu’à la communication définitive des résultats de l’enquête. Dans la droite ligne de sa politique de tolérance zéro qu’elle prône sur le sujet depuis plusieurs années, la FFHandball réaffirme sa détermination à lutter contre toutes formes de violence et entend rappeler qu’elle condamne sévèrement de tels faits, lorsqu’ils sont établis et quelle que soit la personne mise en cause."

Du côté de la Ligue, la ligne est la même: réclamer la démission du président de l'instance. "Dans un premier temps, les dirigeants de la LNH attendent la probable et souhaitable démission de Bruno Martini, sachant qu’une éventuelle condamnation conduirait de droit à une impossibilité d’exercice de la fonction, précise la LNH. Si tel n’était pas le cas dans les plus brefs délais, ils sont prêts collectivement à rendre leur mandat pour entrainer l’organisation de nouvelles élections et la fin des fonctions du Président. Comme le prévoient les statuts de l’institution, ils ont d’ores-et-déjà programmé la tenue d’une assemblée générale élective le 7 mars prochain."

Aucune réaction au sein de l'équipe de France

L’affaire tombe pendant le championnat du monde de handball qui se tient en Suède et en Pologne. La France, auteur d’un sans-faute depuis le début de la compétition, affronte l’Allemagne ce mercredi (20h30). Dans ce contexte, aucune déclaration n’a été faite sur l’affaire Martini. "Il y a un quart de finale à préparer", a-t-on précisé lors de l’entraînement des Bleus dans la salle où ils joueront ce mercredi soir à Gdansk.

Mais le sujet Martini, ancien international français double champion du monde (en 1995 et 2001), est évidemment dans toutes les conversations. Ils sont nombreux à l’avoir côtoyé durant sa carrière de joueur mais aussi celle de manager général du PSG Handball. Cependant, personne n'est perturbé par la révélation de cette affaire.

Martini, 52 ans, a été interpellé et placé en garde à vue lundi avant d’être déféré au tribunal de Paris mardi soir puis d’être laissé libre en vue d'une probable comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’affaire a débuté avec la plainte d’un adolescent de 13 ans déposée à l’été 2020 dans laquelle il a expliqué avoir été approché sur un réseau social par un homme qui l’a amené à échanger plusieurs messages à caractère sexuel. L’homme lui a même proposé un rendez-vous et payé un taxi pour le rencontrer, l’adolescent renonçant au dernier moment. La brigade de protection des mineurs a découvert le nom de Bruno Martini derrière le pseudo utilisé par l’homme sur les réseaux sociaux.

Martini, dont les deux appartements à Paris et Montpellier ont été perquisitionnés et son matériel informatique saisi, a reconnu avoir approché l’adolescent en assurant avoir cru que le jeune garçon avait plus que 15 ans.