Handball: "Travailler avec le collectif", successeur de Bruno Martini à la tête de la LNH, Tebib veut rassembler

L'Assemblée générale de la Ligue nationale de handball a élu ce lundi David Tebib à sa tête jusqu'à la fin de l'année 2024. Depuis la démission de Bruno Martini, le président de Nîmes assurait l'intérim de la LNH.

Ce lundi, l’Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Handball a élu David Tebib, président de Ligue jusqu’à la fin d’année 2024. Tebib assurait jusqu’à présent l’intérim suite au départ de Bruno Martini, démissionnaire en janvier après avoir été mis en examen pour corruption de mineur et détention d’images à caractère pornographique puis condamné à un an de prison avec sursis. La LNH tourne une nouvelle page sans revenir en arrière sur ses projets.

Elu avec 87% des suffrages, David Tebib reprend le flambeau avec une particularité. Il reste Président de Nîmes, club de Liqui Moly Starligue. S’il concède vouloir prendre du recul médiatiquement par rapport à sa fonction de président nîmois, il le restera. "Je n’ai rien à répondre. Je respecte ceux qui peuvent être contre. Ce qui est important, c’est que la grande majorité soit en ordre de marche pour travailler avec le collectif. Aujourd’hui, j’aime bien ce mot de 'malhonnêté intellectuelle'. Aujourd’hui quand on regarde les ligues professionnelles à part le foot, quand on regarde les présidents de chaque ligue, le cyclisme, le rugby. Il ne faut pas de poser des questions tordues. Je réponds à l’envie de faire avec beaucoup d’humilité." Si Tebib reste président, il laissera Mickaël Guigou, ambassadeur du club et Jérôme Chauvet, manager général de l’USAM, incarner le club.

Une évolution du format des compétitions?

C’est l’Arlésienne dans le handball français. Le champion sera-t-il déterminé via des phases finales? Actuellement, le champion est le premier de la saison régulière et c’est quelque chose d’ancré dans l’histoire du handball français. L’instauration de playoffs est souvent vue comme un moyen de mettre un terme à l’hégémonie du Paris Saint-Germain Handball, champion sans interruption depuis 2015 et bien parti pour un neuvième titre de rang.

Pas d’annonces ou de pistes précises mais les changements, s’ils sont décidés, ne seraient appliqués qu’à partir de la saison 2024-2025. David Tebib a confirmé que plusieurs réunions ont déjà eu lieu. L’objectif est rendre le format plus moderne et de séduire un public plus jeune qui déserte les tribunes des rencontres portives.

La LNH réfléchit à la création d’une société commerciale.

Sans toutefois avoir tranché, la Ligue et les présidents de clubs réfléchissent à la création d’une société commerciale pour gérer ses droits. L’heure est aujourd’hui à la réflexion et à peser le pour et le contre. Mais les revenus dans le handball sont moindre. Le contrat TV en cours avec beIN Sports jusqu’en 2026 rapporte environ 4 millions d’euros par saison et le naming avec le fabricant d’huile de moteur, Liqui Moly, est estimé à 1 million d’euros par saison. L’arrivée d’un investisseur privé n’est pas à exclure même si David Tebib estime qu’il n’aura pas vocation à sauver des clubs en référence à l’arrivée de CVC dans le football après le crash de Mediapro.