Handball: Valentin Porte, le nouveau boss des Bleus

L’équipe de France de handball est rassemblée à la maison du Handball de Créteil depuis lundi pour préparer deux rencontres de Golden League. Guillaume Gille, le sélectionneur des Bleus, a désigné un nouveau capitaine après la retraite de Michaël Guigou.

Plusieurs noms revenaient depuis quelques jours dans l’entourage de l’équipe de France pour prendre ce nouveau rôle de capitaine après la retraite de Michaël Guigou. Après plusieurs semaines d’échanges, c’est finalement Valentin Porte qui se voit attribuer le brassard par le staff des Bleus. A 31 ans, du haut de ses 151 sélections, le joueur de Montpellier prend un poste capital dans le vestiaire des champions olympiques.

"Content d’ouvrir ce nouveau chapitre avec lui"

Vice-capitaine des Bleus depuis novembre 2020, Valentin Porte arborera le brassard dès samedi face au Danemark lors de la première rencontre de Golden League. "C’est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de plaisir, confie le nouveau capitaine des Bleus à RMC Sport. Je veux remercier une nouvelle fois le sélectionneur de me faire confiance". Avec cette nomination, Guillaume Gille s’assure un relais de qualité au sein du vestiaire autant avec les anciens qu’avec les petits nouveaux du groupe France.

Au micro de RMC Sport, le sélectionneur des Bleus a dévoilé quelques coulisses de cette nomination. "On a d’abord beaucoup discuté au sein du staff pour la succession à ce poste de capitaine, avoue Guillaume Gille. Et assez naturellement le profil de Valentin a émergé. D’une part car Valentin avait déjà des responsabilités sous l’ère Guigou et d’autres parts car c’est quelqu’un qui est très ouvert avec l’ensemble des générations. Et surtout le relais qu’il peut être pour nous le staff. On est contents d’ouvrir ce nouveau chapitre avec lui."

"Guillaume Gille est venu vers moi après les Jeux olympiques, on a discuté de ce choix, décrit l’ailier de Montpellier. Je lui ai dit qu’il me fallait un peu de temps pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. Ce n’est pas une décision qu’on prend à la légère. C’est une très grosse décision. Il y a 2-3 semaines, j’ai rappelé le sélectionneur et j’ai validé sa proposition de me nommer capitaine de l’équipe de France."

"Je suis très heureux pour Valentin"

Un autre nom revenait depuis plusieurs jours sur la bouche des amateurs de handball, celui de Nikola Karabatic. Présent avec les Bleus lors de ce rassemblement de novembre, le joueur du PSG a livré son sentiment sur cette nomination. "Moi je suis en équipe de France pour aider l’équipe, indique le taulier des Bleus à RMC Sport. Je suis très heureux pour Valentin, c’est quelqu’un qui donne beaucoup pour l’équipe de France. Je suis très heureux aussi pour mon frère qui devient vice-capitaine. Et je serais là pour les épauler."

Luka Karabatic a été désigné vice-capitaine du groupe France par Guillaume Gille et son staff. En rassembleur, Valentin Porte sait très bien qu’il aura besoin de tout le monde pour partir à la conquête d’un nouveau titre en janvier lors de l’Euro. "Niko Karabatic reste le grand leader de cette équipe, lâche Porte. Je ne suis pas seul, j’aurais aussi Luka pour m’épauler. Je reste un joueur de l’équipe de France mais avec d’autres responsabilités. Il faudra continuer sur la dynamique de cet été. Ce que j’ai vu m’a beaucoup plu avec une équipe soudée qui va dans le même sens."