Ligue des champions handball: gros coup pour Nantes, qui peut croire au Final 4

Enorme performance de Nantes, qui a battu le club hongrois de Veszprem 32 à 28 ce jeudi, en quart de finale aller de Ligue des champions.

Les handballeurs de Nantes ont dominé le club hongrois de Veszprem 32 à 28 en quarts de finale aller de la Ligue des champions, alors que les Danois d'Aalborg ont également surpris en battant le club allemand de Flensbourg 26 à 21.

Les Nantais peuvent espérer disputer un deuxième Final 4 après celui de 2018 (défaite en finale contre Montpellier) après un match aller maîtrisé contre Veszprem, mastodonte du handball européen qui n'a raté qu'une seule fois le dernier carré de la C1 sur les sept dernières éditions (mais n'a jamais gagné).

Matchs retour les 19 et 20 mai

Au Danemark, Aalborg a étonné en s'imposant de cinq buts contre les Allemands de Flensbourg 26 à 21, remportant cette manche du duel de Scandinaves, entre deux équipes composées majoritairement de Danois, Suédois et Norvégiens. Dans les buts d'Aalborg, le vice-champion du monde suédois Mikael Aggefors a réalisé une énorme partie avec 16 arrêts dont trois essentiels en fin de rencontre qui ont permis au club danois de s'échapper au score.

Futur club du demi-centre islandais Aron Palmarsson dès cet été, et du meilleur joueur au monde, l'arrière gauche danois Mikkel Hansen à l'été 2022, Aalborg prend de l'avance et pourrait bien se hisser pour la première fois de son histoire dans un Final 4 de la Ligue des champions un peu plus tôt que prévu. Les matchs retour auront lieu les 19 et 20 mai.