Ligue des champions: le PSG handball vise une cinquième victoire consécutive

Le champion de France en titre reçoit Porto ce jeudi à 18h45 pour la 6e journée de Ligue des champions. Objectif pour Elohim Prandi et les Parisiens: rester au contact de la première place.

Enchaîner avec une cinquième victoire consécutive en Ligue des champions, c’est ce que vont tenter de faire les Parisiens ce jeudi (18h45). Les hommes de Raúl González restent sur un sans-faute sur la scène européenne depuis leur défaite lors de la première journée à Veszprem (Hongrie), 36-34.

Derrière, les victoires se sont enchaînées : Wisla Plock, Magdeburg en passant par Zagreb et Bucarest, si bien que les Parisiens ne sont plus qu’à une unité de leur adversaire hongrois actuellement premier du groupe A avec 8 points. "Il faut absolument qu’on se qualifie directement pour les quarts de finale donc on doit finir dans les deux premiers du groupe", déclare Elohim Prandi, arrière gauche du PSG.

Un adversaire à la portée du PSG

Sur le papier, le FC Porto Handball est un adversaire abordable : dernier du groupe, cinq défaites en cinq matchs de Ligue des champions. D’autant plus que l’historique des confrontations entre les deux adversaires tourne exclusivement en faveur du PSG : 4/4 depuis 2020.

"Aujourd’hui, on doit montrer qu’on a un niveau bien supérieur. On joue bien, on est concentrés, rigoureux, insiste l’arrière gauche parisien. C’est une belle équipe, c’est rugueux mais on les connaît et on doit faire en sorte de creuser l’écart sur ce match."

L’homme en forme: Elohim Prandi

Pour la réception des Portugais, le PSG pourra compter sur son arrière gauche Elohim Prandi. Victime d’une agression au couteau lors de la soirée du réveillon le 1er janvier dernier, l’international français a retrouvé son niveau et porte le club de la capitale en Ligue des champions comme en championnat.

"J’ai envie de montrer toute l’étendue de mon talent, de mes capacités handballistiques et physiques, que je suis là mentalement. Je pense que c’est ce que je suis en train de faire. Tout le monde a confiance en moi et ça aide." 9 buts lors de la dernière rencontre en Coupe d’Europe face à Bucarest, 14 le week-end dernier en Starligue face à Dunkerque : des statistiques qu’Elohim Prandi espère réitérer ce jeudi pour la réception de Porto.