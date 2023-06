Handball: un journaliste polonais est mort pendant la finale de Ligue des champions

Ni l'EHF, la fédération européenne, ni les autorités allemandes n'avaient communiqué sur son état de santé en début de soirée, suite à son malaise survenu au cours de la première période. La terrible nouvelle est tombée après 21h: un journaliste polonais est mort pendant la finale de Ligue des champions.

Un journaliste polonais est mort pendant la finale de la Ligue des champions de handball remportée par les Allemands de Magdebourg contre les Polonais de Kielce (30-29 après prolongation), dimanche à Cologne (Allemagne), a annoncé la Fédération européenne de handball (EHF).

L'homme, dont l'âge et le nom n'ont pas été précisé, s'est effondré en tribune de presse à 12 minutes de la fin du temps réglementaire avant d'être évacué inanimé par les secouristes. Le score était alors de 22-20 en faveur de Kielce.

Une minute de silence observée après la partie

L'EHF a annoncé son décès avant la conférence de presse d'après-match, qui a été en conséquence annulée après qu'une minute de silence a été observée. Un dirigeant du club de Kielce, présent lors de l'annonce, a précisé à l'AFP que le journaliste était de nationalité polonaise et qu'il a succombé à un arrêt cardiaque.

"Nos pensées et prières accompagnent sa famille, ses amis et ses parents", a écrit l'EHF sur son compte Twitter. Finaliste malheureux, Kielce a également partagé sa peine sur les réseaux sociaux.

Sur le terrain, Magdebourg, titré auparavant en 1978, 1981 et 2002, a déjoué les pronostics à la Lanxess Arena en écartant d'abord en demi-finales le double tenant du titre barcelonais aux tirs au but (2-1, 38-38) après avoir arraché la prolongation à six secondes de la fin.

Puis en finale face à Kielce (battu l'an dernier aux tirs aux but), qui a mené pendant l'essentiel du match et a eu la balle pour conquérir sa deuxième Ligue des champions (après 2016) au bout du temps réglementaire, manquée par Alex Dujshebaev, pourtant son arme fatale (8 buts). Le Barça, double tenant du titre, a lui pris la troisième place en battant le PSG (37-31), qui ne monte pas sur le podium pour la première fois en six Final Four.