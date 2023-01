Mondial de hand: "Je suis dans le coup", Karabatic s’est rassuré dans l’optique des JO de Paris 2024

Au lendemain de la défaite de l’équipe de France en finale face au Danemark (34-29), Nikola Karabatic est revenu sur le parcours des Bleus au Mondial 2023 ce lundi dans le Super Moscato Show sur RMC. Le taulier du PSG (38 ans) s’est senti à l’aise en Suède. De quoi le conforter dans son envie de disputer les Jeux olympiques 2024 à Paris.

Ils n’ont jamais mené au tableau d’affichage. Surclassés par une séduisante équipe du Danemark, les Bleus se sont logiquement inclinés dimanche en finale du Mondial 2023 (29-34). Au lendemain de ce revers, Nikola Karabatic a débriefé le parcours de l’équipe de France dans le Super Moscato Show sur RMC. Avec une certaine frustration. "Finir sur une finale perdue et une médaille d’argent, c’est toujours très amer", a lâché le demi-centre du PSG.

Victime d’une contusion au pied en cours de compétition, le taulier de 38 ans est entré en fin de match pour tenter d’aider ses partenaires. En vain. "Ils ont été meilleurs que nous, reconnaît Karabatic. Ils étaient en réussite totale, ils ont mis des buts incroyables. En attaque, tout ce qu’ils tentaient, ça marchait. Ce qui a été génial, c’est qu’on a réagi tout de suite. On a su revenir et on était à un but à la mi-temps, malgré leur réussite. En deuxième période, on a eu des ballons pour recoller mais à chaque fois, on a fait des erreurs ou alors leur gardien a fait des parades. Au final, l’écart n’est pas si grand que ça, mais on a eu l’impression qu’on a couru après le score un peu tout le match. C’est cette impression qui était un peu rageante."

"Ça me donne envie de recommencer"

Malgré ce dénouement décevant, l’aîné des frères Karabatic tire des enseignements positifs de cette épopée en Suède. A titre personnel notamment. Avec le regard plus que jamais tourné vers les Jeux olympiques de Paris 2024.

"Ce que cette compétition m’a appris, c’est que je me sens bien, je suis dans le coup, témoigne le triple champion olympique (2008, 2012, 2020). Je peux être utile à l’équipe et je peux être bon avec l’équipe de France sur un rythme d’un match tous les deux jours. J’ai pris du plaisir et ça me donne des garanties pour les mois qui viennent. Sachant que je peux faire ça à 38 ans, bientôt 39 ans (le 11 avril, ndlr), je vais voir la saison prochaine mais oui, ça me donne envie de recommencer!"