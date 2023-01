Mondial de handball: "C'est très amer", regrette Karabatic, qui espère jouer avec les Bleus à Paris 2024

Au micro de TF1 ce dimanche après la défaite de l'équipe de France en finale du Mondial face au Danemark, Nikola Karabatic a regretté une défaite "amère". Le joueur de 38 ans espère avoir encore l'opportunité de jouer avec les Bleus avec les JO 2024 en toile de fond.

Nikola Karabatic n'aura pas de cinquième titre mondial. Ce dimanche, l'équipe de France de handball s'est inclinée (34-29) en finale des championnats du monde face au Danemark. Incertain ces dernières heures en raison d'une blessure au pied gauche, le vétéran a pourtant bien tenu sa place.

Le Danemark a dominé la rencontre de bout en bout pour s'offrir un troisième titre mondial de rang. "C'est triste de terminer comme ça, de faire un superbe championnat du monde et de perdre, a regretté Nikola Karabatic au micro de TF1. Le Danemark a eu énormément de réussite mais a fait un super match. Il y a eu des coups de sifflet qui allaient aussi dans leur sens mais c'est le sport. Ils ont très bien joué, en réussite totale même si on n'a jamais baissé les bras. C'est très amer."

"Les JO 2024? J'espère que mon corps me permettra d'être performant"

Champion olympique à Tokyo en 2021, Nikola Karabatic continue de guider les Bleus, à 38 ans. "Ce n'était pas forcément le cinquième titre mondial qui me motivait mais le fait de gagner avec ce groupe et cette génération. On est des frères sur le terrain, on a gagné les JO ensemble, il faut se servir de cette défaite comme un moteur pour la suite", a lancé le joueur du PSG.

S'il a disputé son dixième et dernier Mondial, Nikola Karabatic peut encore avoir des ambitions avec l'équipe de France avec une retraite rêvée lors des JO de Paris 2024. "Avant les JO 2024, il y aura les championnats d'Europe (en janvier 2024, NDLR). A nous de préparer ça du mieux possible. Pour les JO, j'espère que mon corps me permettra d'être performant pour mériter encore de jouer avec le maillot bleu", a conclu Karabatic.