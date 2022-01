PSG Handball: des précisions émergent sur l'agression à coups de couteau de Prandi

Victime d'une très violente agression le soir du 31 décembre à Paris, Elohim Prandi, joueur du PSG Handball et de l'équipe de France, a reçu six coups de couteau dans le dos selon l'Equipe. Le Parisien précise que certains ne sont pas passés loin des poumons et de la rate.

Elohim Prandi a peut-être échappé de justesse au pire. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, le joueur du PSG Handball a été victime d'une très violente agression et a reçu plusieurs coups de couteau. "Elohim Prandi a été victime d'une violente agression la nuit dernière à Paris et a subi plusieurs coups de couteau. Le joueur est actuellement en observation à l'hôpital et son état n'inspire pas d'inquiétude", précisait samedi son club. Mais les détails qui se font jour sont glaçants.

Pas loin des poumons

L'Equipe précise ce dimanche que l'international français - forfait pour l'Euro comme l'a confirmé le sélectionneur des Bleus Guillaume Gille - a reçu six coups de couteau dans le dos et a frôlé le pire. Le Parisien raconte que les coups reçus à l'arrière de la poitrine sont passés tout près des poumons et de la rate.

Une enquête a été ouverte par la Préfecture de police de Paris pour tentative d'homicide. Le Parisien précise que plusieurs témoins de la scène ont déjà été auditionnés et que les agresseurs, qui ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre sur place, n'ont pas encore été retrouvés.

"Vu ce qu'il vient de traverser, bien évidemment qu'Elohim (Prandi) n'est pas disponible pour disputer un Euro que ce soit physiquement, compte tenu de ses blessures, que mentalement", a précisé Guillaume Gille ce dimanche, lors d'une conférence de presse en visio. L'Euro doit débuter le 13 janvier et aucun joueur ne sera rappelé pour remplacer Prandi dans le groupe.