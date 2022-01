PSG Handball: ouverture d’une enquête après la violente agression de Prandi

La Préfecture de police de Paris a ouvert une enquête ce samedi après la violente agression dont a été victime Elohim Prandi lors du réveillon du 31 décembre.

Le handballeur du PSG Elohim Prandi, convoqué pour la préparation de l'équipe de France à l'Euro 2022 (13-30 janvier), a été blessé à l'arme blanche lors du réveillon de la Saint-Sylvestre mais se trouve hors de danger, a annoncé le club francilien ce samedi. Selon les informations de RMC Sport, les nouvelles sont plutôt rassurantes concernant son état de santé.

"Elohim Prandi a été victime d'une violente agression la nuit dernière à Paris et a subi plusieurs coups de couteau. Le joueur est actuellement en observation à l'hôpital et son état n'inspire pas d'inquiétude, indique le PSG dans un communiqué. [...] Le Club exprime son indignation face à cette agression et apporte tout son soutien à Elohim Prandi ainsi qu’à ses proches pour traverser cette épreuve."

Une enquête pour tentative d'homicide

A la suite de cette violente agression, "la Préfecture de police de Paris est saisie de l'enquête", a également précisé le club de la capitale dans communiqué. Après l'annonce du PSG Handball, le parquet de Paris a confirmé auprès de l'AFP l'ouverture d'investigations pour le chef de tentative d'homicide.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire. L'agression a eu lieu vendredi soir dans une rue du VIIIe arrondissement de la capitale française, selon deux sources proches de l'enquête.

Quel Euro pour Prandi?

L'arrière gauche aux 10 sélections avec les Bleus s'annonçait comme un homme de base du sélectionneur Guillaume Gille lors du prochain Euro disputé du 13 au 30 janvier en Hongrie et en Slovaquie. Testé positif au Covid-19 avant le premier stage de préparation des Bleus, Elohim Prandi n'avait finalement pas rejoint le reste du groupe tricolore entre le 26 et le 30 décembre.





Après une relâche pour les fêtes du Nouvel An, l'équipe de France championne olympique doit se rassembler à nouveau à la Maison du handball à Créteil à compter de dimanche pour reprendre sa préparation.

Un éventuel forfait d'Elohim Prandi pourrait constituer un nouveau coup dur pour l'équipe de France qui doit déjà se passer de trois champions olympiques Timothey N'Guessan, Nedim Remili et Luka Karabatic, tous les trois blessés. Une liste d'absents que l'arrière francilien de 23 ans pourrait bientôt rejoindre.