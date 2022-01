PSG handball: "Je suis un survivant", le message fort d’Elohim Prandi après son agression au couteau

L’arrière gauche du PSG handball Elohim Prandi, 23 ans, est sorti du silence ce vendredi, 20 jours après la violente agression au couteau dont il a été victime à Paris. Dans un message posté sur son compte Instagram, l'international tricolore privé de l'Euro en Hongrie donne des bonnes nouvelles et dit attendre beaucoup de cette nouvelle année.

"Je suis un survivant avec un mental de conquérant", a affirmé Elohim Prandi dans un message posté ce vendredi sur les réseaux sociaux, après l'attaque au couteau dont il a été victime le soir de la Saint-Sylvestre. "Merci à toutes et tous de votre soutien dans l'épreuve que je viens de traverser. Vos messages, témoignages et votre présence, m'ont donné une envie inédite de me dépasser", a expliqué le joueur du PSG, qui a été agressé au couteau dans le VIIIe arrondissement de Paris dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Un message salué par Mbappé

"Je ne suis pas une victime; je suis un survivant avec un mental de conquérant. C'est ça, selon moi, être un sportif de haut niveau: savoir faire preuve d'humilité, de persévérance et toujours croire en soi", a ajouté l'arrière gauche du PSG et de l'équipe de France, accompagnant son texte d'une photo de lui, pousse levé sur un tapis de course. Un message salué notamment par Kylian Mbappé.

"2022 sera synonyme de paix, d'engagement et de succès partagés"

Après avoir passé 11 jours à l'hôpital en observation, Elohim Prandi avait regagné son domicile le 12 janvier. "J'étais déjà investi auparavant mais je vous démontrerai que je veux aller plus loin", a-t-il poursuivi, remerciant son club pour le soutien apporté.

"L’année commence et je nous la souhaite emplie de vraies rencontres, d'échanges intenses, riche de victoires sportives et personnelles, pour mieux nous (ré)inventer. Oui, j'y crois: 2022 sera synonyme de paix, d'engagement et de succès partagés", a espéré l'international, privé d'Euro 2022 en Hongrie.

Le PSG avait expliqué le 12 janvier que le retour à la compétition de Prandi interviendrait "d'ici quelques semaines", alors que le PSG est actuellement en pause, en raison de la trêve internationale. Le prochain match des Parisiens est programmé le 5 février contre Dunkerque à Coubertin.