PSG Handball: Prandi quitte l’hôpital après son agression au couteau

Le club du PSG Handball a annoncé ce mercredi la fin de l’hospitalisation de son joueur Elohim Prandi. Victime d’une agression au couteau lors du réveillon du 31 décembre, l’international français de 23 ans devrait pouvoir rejouer dans quelques semaines.

A l’heure où l’équipe de France va tenter de briller à l’Euro de handball en Slovaquie et en Hongrie, Elohim Prandi se contentera de suivre la compétition à la télévision. Habitué du groupe tricolore, l’arrière gauche de 23 ans est forfait pour le tournoi continental. La faute à une terrible agression au couteau, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Mais bonne nouvelle, le PSG Handball a confirmé ce mercredi sa sortie de l’hôpital.

"Elohim Prandi a regagné son domicile ce matin, après avoir terminé sa période d’observation, suite à l’agression subie dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier", a confirmé le club francilien dans un communiqué.

Reprise espérée "d’ici quelques semaines"

A défaut de jouer l’Euro avec l’équipe de France, Elohim Prandi va s’atteler à récupérer pour la suite de la saison du PSG. Leader du championnat de France avec 13 victoires en autant de matchs, le club parisien tentera de glaner un huitième titre consécutif.

Surtout, Paris espère enfin remporter la Ligue des champions après avoir échoué à la troisième place en 2020 et 2021. Mais pour revoir Elohim Prandi sur les terrains, il faudra encore attendre un peu.

"Après quelques jours de repos, le joueur suivra un programme de reprise individualisé avec le staff du Paris Saint-Germain Handball. Son retour à la compétition interviendra d’ici quelques semaines, a encore expliqué le PSG. Le club tient à remercier très chaleureusement l’ensemble du personnel soignant et hospitalier qui a pris en charge Elohim Prandi ces dix derniers jours."

L’arrière gauche de 23 ans a été blessé à l’arme blanche en pleine rue, dans le VIIIe arrondissement de Paris, rue Pierre Charron, non loin des Champs-Elysées. Le scénario privilégié par les enquêteurs est celui d’une embrouille avec des jeunes qui aurait dégénéré. L’un d’eux a sorti son couteau et blessé Elohim Prandi. Touché à plusieurs reprises, notamment dans le dos et à proximité des poumons et de la rate, le handballeur devrait s’en tirer sans trop de séquelles physiques mais aura à digérer le choc psychologique.