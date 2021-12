Natation: Hand, cinéma, musique, les passions de Florent Manaudou à côté de l'objectif Paris 2024

Vice-champion olympique du 50m nage libre lors des Jeux olympiques de Tokyo, Florent Manaudou n'a pas tourné la page du handball et a beaucoup de projets pour l'après JO 2024.

Florent Manaudou n'a pas dit adieu au handball. Dans un entretien pour franceinfo, le nageur affirme qu'il est prêt à revenir dans le gymnase tâter le ballon. "Je referai du hand un jour mais j'ai déjà fait la bascule une fois. Même si j'ai réussi à faire une médaille olympique après, le chemin n'a pas été simple parce que j'ai eu quelques petits problèmes de réadaptation à l'eau. Mais je referai du hand, sûrement après Paris 2024, pour le plaisir. Il y a pas mal de clubs dans la région où je suis installé, à Antibes", a confié le médaillé d'argent du 50m nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo. D'ailleurs, lors de son retour sur le terrain, tout n'a pas été facile.

"Le passage entre le hand et la natation a été compliqué parce que ça faisait des années que je n'avais pas foulé un parquet. Je n'ai d'ailleurs jamais eu un corps de handballeur en jouant au hand et je pense que je ne l'aurai jamais, même si je joue encore pendant vingt ans. Le passage du hand à la natation a aussi été compliqué, mais j'ai quand même retrouvé entre 80% et 90% de mes automatismes assez rapidement."

Une passion pour le cinéma et la musique

Florent Manaudou a fait le bonheur de Pau en quatrième division, en inscrivant 15 buts en dix rencontres. Positionné au poste de pivot, le nageur de 31 ans avait convaincu son entraîneur de l'époque, Jérôme Fernandez. "Le bilan au bout de deux ans, c'est qu'il est devenu un joueur de handball, c'est indéniable. Mais il est un joueur de handball de quatrième division, tempérait l'ancien international français en novembre dernier au micro d'Olympics Channel. Je pense que d'ici un an ou deux, il pourra jouer dans une équipe de deuxième division."

En parallèle du handball, Florent Manaudou reste ouvert sur d'autres possibilités. "J'ai toujours des petites envies de temps en temps. [Le cinéma], c'est quelque chose qui m'attire. J'ai fait quelques petites choses, comme un happening dans le dernier Astérix de Guillaume Canet, et ça m'a plu. Je ne serai jamais acteur à temps plein, c'est sûr, car je n'ai pas les qualités pour l'être. Mais j'aime bien être au contact de gens que je ne vois pas tous les jours et discuter avec des personnes très douées dans des domaines qui ne sont pas du tout sportifs. Cela me fait évoluer dans ma vie d'homme. La musique, le cinéma, ce sont des choses que je pourrai faire de temps en temps", a affirmé le champion olympique 2012. En attendant, Florent Manaudou n'a qu'un seul objectif: Paris 2024.